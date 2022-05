Sky-Receiver anschließen: So geht's

Wer bei Sky ein Abo abschließt, bekommt auf Wunsch einen Sky Q-Receiver vom Pay-TV-Anbieter gestellt. Hier verraten wir Dir, wie Du ihn an Deinen Fernseher, Beamer oder die Heimkinoanlage anschließt.

Von Sebastian Weber

Abonnenten des Pay-TV-Anbieters Sky verwenden im Bestfall dessen Sky Q-Receiver zum Fernsehen. Nur so lassen sich die Sky-Sender optimal nutzen, da auf den Empfängern von Anbietern wie Vodafone die Filme und Serien nicht on demand bereitstehen. Im Folgenden verraten wir Dir, wie Du den Receiver an Dein TV-Gerät oder den Beamer anschließt.

Wie schließt Du den Sky Q-Receiver an?

fullscreen Die Smartcard musst Du in den Receiver stecken. Bild: © TURN ON 2017

Dem Paket des Sky-Receivers liegt alles bei, was Du zum Anschließen benötigst – von den Kabeln bis zur Smartcard. Sobald Du alles ausgepackt hast, steckst Du zunächst die Smartcard auf der Rückseite des Receivers ein. Dabei muss der Chip nach unten zeigen, ein Pfeil zeigt die korrekte Richtung an.

Im nächsten Schritt verbindest Du das Antennenkabel mit dem entsprechenden Anschluss. Den Sky Q-Receiver gibt es sowohl für Satelliten- als auch Kabelempfang, die Vorgehensweise ist bei beiden Varianten gleich.

Bevor Du den Receiver mit dem Netzteil verbindest, schließt Du ihn über das mitgelieferte HDMI-Kabel an den Fernseher an. Anschließend ist das Netzteil an der Reihe. Wenn der Receiver Strom hat, erscheint nach kurzer Wartezeit ein Willkommensbildschirm auf Deinem TV-Gerät. Von hier ab folgst Du einfach den Anweisungen, die der Receiver Dir anzeigt.

Möchtest Du den Sky-Receiver mit dem Internet verbinden, geht das über ein Netzwerkkabel. Hierzu verbindest Du das Gerät über den Ethernet-Anschluss auf der Rückseite mit Deinem Router. Alternativ kannst Du nach der Erstinstallation eine WLAN-Verbindung in den Einstellungen konfigurieren.

Eine bestehende Internetverbindung ist für den Sky Q-Receiver erforderlich, um Inhalte on demand abzurufen und Apps wie Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ zu nutzen.

Wie kannst Du den Sky Q Receiver an Dein Heimkinosystem anschließen?

fullscreen Per HDMI schließt Du den Receiver am Fernseher oder an ein Heimkinosystem an. Bild: © TURN ON 2017

Die oben beschriebene Vorgehensweise gibt die grundlegende Anschlussmöglichkeit wieder. Wenn Du den Sky-Receiver über eine Heimkinoanlage betreiben möchtest, ändert sich ein Schritt: der Anschluss des HDMI-Kabels.

In diesem Fall verbindest Du das HDMI-Kabel des Receivers nicht direkt mit dem Fernseher. Stattdessen steckst Du es in den Audioreceiver Deines Heimkinosystems, etwa auf Steckplatz Nummer eins. Anschließend verbindest Du den Audioreceiver mit einem weiteren HDMI-Kabel über dessen Ausgang mit einem HDMI-Eingang Deines TV-Geräts.

Nun gehen sowohl Bild- als auch Tonsignal vom Sky-Receiver über die Heimkinoanlage an den Fernseher. So kann Dein Soundsystem Filme und Serien in Surroundsound wiedergeben, während Dein Fernseher das Bildsignal verarbeitet.

Hinweis: Falls Du das UHD-Paket von Sky gebucht und den passenden Sky-Receiver dazu bekommen hast, aber der Receiver Deines Heimkinosystems nicht 4K-fähig ist, funktioniert der beschriebene Weg nicht.

In diesem Fall bleibt Dein Fernseher über das HDMI-Kabel direkt mit dem Sky-Receiver verbunden, damit das Bild in voller Auflösung ankommt. Die Heimkinoanlage schließt Du über ein optisches Audiokabel an, das Du in den SPDIF-Anschluss auf der Rückseite des Sky-Receivers und in den Deines Audioreceivers steckst.

Wie kannst Du einen Sky-Receiver an einen Beamer anschließen?

Einen Beamers schließt Du genauso an wie ein Fernsehgerät. Verbinde den Sky-Receiver mit Hilfe eines HDMI-Kabels mit dem Beamer.

Falls Du ein Heimkinosystem verwendest, gehst Du ebenfalls wie oben beschrieben vor. Beachte dabei die beschriebenen Einschränkungen, falls Dein Beamer 4K-Auflösung unterstützt und Dein Audioreceiver dies nicht beherrscht.

Welche Festplatte kannst Du an den Sky-Receiver anschließen?

fullscreen Aktuelle Sky-Q-Receiver erlauben nicht den Anschluss einer weiteren Festplatte. Bild: © TURN ON 2017

Der aktuelle Sky Q-Receiver verfügt auf der Rückseite zwar über USB-Anschlüsse. Doch diese sind nicht für den Anschluss von externen Festplatten vorgesehen, sodass Du keinen zusätzlichen Speicher mit dem Receiver verwenden kannst.

Sky begründet dies mit bestehenden Lizenzvereinbarungen und damit einhergehenden Einschränkungen.

Daher musst Du mit der bereits im Sky-Receiver verbauten internen Festplatte auskommen, die immerhin eine Kapazität von einem Terabyte aufweist. Das reicht laut Sky für bis zu 300 Stunden an Aufnahmen aus.

