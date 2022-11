Smartwatch mit langer Akkulaufzeit: Die besten Modelle

Du bist auf der Suche nach einer Smartwatch mit langer Akkulaufzeit? Dann bist Du hier genau richtig. Wir stellen Dir fünf ausdauernde Modelle vor, die – je nach Nutzungsverhalten – mehrere Tage bis Wochen durchhalten.

Was nützt Dir die smarteste Smartwatch, wenn sie Dich nicht einmal durch den Tag bringt? Es ist sehr unpraktisch, wenn die Uhr bereits abends aufgeladen werden muss und Du währenddessen die Funktionen nicht nutzen kannst. Wir stellen Dir fünf Modelle mit guter bis sehr guter Akkulaufzeit vor. Je nach Nutzungsverhalten und Rahmenbedingungen hält der Smartwatch-Akku sogar einen (Kurz-)Urlaub durch, sodass Du das Ladegerät zu Hause lassen kannst. Die folgenden Modelle bieten alle eine Akkulaufzeit von mehreren Tagen oder mehr.

Huawei Watch GT 3 Pro: Der leistungsstarke Allrounder

Die Huawei Watch GT 3 Pro wirbt mit elegantem Design, Herstellung aus hochwertigen Materialien und 24/7-Gesundheitsmanagement. In diesem Artikel landet die Smartwatch allerdings aufgrund ihrer Akkulaufzeit. 14 Tage lang soll die smarte Uhr bei typischer Nutzung durchhalten.

Unter der typischen Nutzung stellt sich Huawei vor: 30 Minuten Bluetooth-Anrufe pro Woche, 30 Minuten Musikwiedergabe pro Woche, Erfassung der Herzfrequenz aktiviert, HUAWEI TruSleep™ zum Schlafen aktiviert, 90 Minuten Training pro Woche mit aktiviertem GPS, Mitteilungsbenachrichtigungen aktiviert (50 SMS, 6 Anrufe, und 3 Erinnerungen pro Tag), Display 200-mal pro Tag aktiviert.

Daneben zeichnet der Hersteller noch ein intensives Nutzungsszenario, bei dem die Smartwatch immerhin noch acht Tage durchhalten soll. Mit Energie versorgt werden müssen etwa das 1,43 Zoll große AMOLED-Farbdisplay sowie die zahlreichen Fitness- und Gesundheitssensoren.

Die Huawei Watch GT 3 Pro ist IP68-zertifiziert und wasserdicht bis 5 ATM, sie ermöglicht damit freies Tauchen bis zu einer Tiefe von 30 Metern. Neben Tauchen finden sich mehr als 100 weitere Workoutmodi auf der Uhr. Für Deine Musik ist die Smartwatch mit 25 GB internem Speicher ausgestattet. Neben einer 46-mm-Version bietet Huawai auch eine kleinere 43-mm-Version für schmalere Handgelenke an.

Pro Kontra + Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen - kein kontaktloses Zahlen + wasserdicht bis 5 ATM - vergleichsweise teuer + mehr als 100 Workoutmodi + viel Speicher für Musik + elegantes Design & hochwertige Materialien

Garmin Fenix 7 Solar Edition: Die beste Wahl für Sonnenanbeter

Getoppt wird die Akkulaufzeit der Huawei Watch von einer Vollblutsportlerin: Der Akku der Garmin Fenix 7 Solar Edition hält bis zu 22 Tage im Smartwatch-Modus – vorausgesetzt, Du hältst Dich lange genug im Freien auf. Die Uhr bringt nämlich eine Solarladefunktion mit, die für zusätzliche Akkulaufzeit sorgt.

Bist Du täglich drei Stunden in einer 50.000 Lux hellen Umgebung – das entspricht einem Tag bei Sonne-Wolken-Mix – unterwegs, erhöht sich die Akkulaufzeit im Smartwatch-Modus von 18 auf 22 Tage oder um 16 Stunden bei dauerhafter GPS-Nutzung. Im Expeditions-GPS-Modus, in dem Du auf smarte Funktionen verzichtest, soll die Fenix 7 Solar Edition sogar 40 Tage beziehungsweise 74 Tage mit Solarladung durchhalten. Damit ist die Smartwatch die erste Wahl für richtig lange Outdoor-Touren.

Die GPS-Multisportuhr mit robustem Gehäuse hat zahlreiche Gesundheitsfunktionen und überzeugt mit genauen Messwerten bei sportlichen Aktivitäten. Mit ihren zahlreichen Trainings-Features und Auswertungsmöglichkeiten richtet sie sich vor allem an leistungsorientierte Sportler, die Smartwatch-Funktionen sind eher ein nettes Gimmick und nicht sehr ausgereift. So kannst Du auf Nachrichten zum Beispiel nur per vordefinierten Quick Replies antworten. Zudem zählt die Solar-Smartwatch zu den höherpreisigen Uhren.

Die Fenix 7 Solar Edition von Garmin ist in drei verschiedenen Gehäusegrößen (Fenix 7, Fenix 7S und Fenix 7X), mit unterschiedlichen Armbandausführungen und auf Wunsch mit Saphirglas-Display erhältlich.

Pro Kontra + Akkulaufzeit bis zu 22 Tage im Smartwatch-Modus - kein kabelloses Laden + Solarladefunktion für zusätzliche Energie - eingeschränkte Smartwatch-Funktionen + robustes Gehäuse, hochwertige Materialien - vergleichsweise teuer + umfangreiche Sportfunktionen und Auswertungsmöglichkeiten + viel Auswahl bei Größe, Farbe und Armband

Fitbit Versa 4: Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Mindestens sechs Tage Akkulaufzeit verspricht Fitbit bei seiner Versa 4 – die wirkliche Zeit ist wieder abhängig vom Nutzungsverhalten. Bei durchgängig aktiviertem GPS hält die Smartwatch zwölf Stunden. Außerdem ist die Uhr schnell geladen: Zwölf Minuten Schnellladen sollen für einen ganzen Tag Smartwatch-Nutzung reichen.

Zu den Highlights der Fitbit Versa 4 zählen die Fitness- und Gesundheitsfunktionen wie die übersichtliche Schlafanalyse. Zudem ist die fitnessorientierte Smartwatch mit automatischer Trainingserkennung, mehr als 40 verschiedenen Trainingsmodi und einem Tagesformindex ausgestattet. Dieser sagt Dir anhand der getrackten Daten, wann Du bereit bist für ein anstrengendes Workout und wann eher Erholung angesagt ist. Praktisch sind auch die integrierte Sprachassistentin Alexa und die kontaktlose Bezahlfunktion.

Wie bei der Garmin Fenix 7 Solar zählen bei der Fitbit Versa 4 die Smartwatch-Funktionen nicht zu den Stärken. Das Smartwatch-Betriebssystem ist eher rudimentär und es gibt wenige Apps für die Uhr. Auch eine Musikfunktion fehlt. Immerhin: Google Maps soll irgendwann kommen – und in Verbindung mit dem Smartphone eine Navigation ermöglichen.

Pro Kontra + viele Fitness- und Gesundheitsfunktionen - rudimentäre Smartwatch-Funktionen + integrierte Sprachassistentin - keine Musikfunktion + kontaktloses Bezahlen per Fitbit Pay - einige Funktionen nur in Verbindung mit kostenpflichtigem Fitbit-Premium-Abo + günstiger als andere hier vorgestellte Smartwatches

Amazfit GTR 3 Pro: Die günstigste Smartwatch im Vergleich

Mit einer mehrtägigen Akkulaufzeit punktet auch die Amazfit GTR 3 Pro. Die Smartwatch zählt zu den günstigen Modellen in dieser Übersicht, der Akku soll aber dennoch bis zu zwölf Tage am Stück durchhalten – die aber nur bei sehr sparsamem Nutzungsverhalten zu erreichen sind.

Der günstige Preis macht sich zudem in der Benutzeroberfläche bemerkbar, die nicht immer ganz flüssig arbeitet, und ab und zu reißt die Bluetooth-Verbindung zur App ab. Was ärgerlich ist, da einige Funktionen wie die Sprachassistentin Alexa nur in Verbindung mit dem Smartphone nutzbar sind. Die Smartwatch-Funktionen sind eher rudimentär, bekannte Apps gibt es für die Uhr nicht.

Dafür punktet die Amazfit GTR 3 Pro mit einem großen und hellen Always-on-Display, einer exakten Herzfrequenzmessung und praktischen Fitnessfunktionen wie einem virtuellen Pacemaker. Musikhören ist ebenso möglich wie die Routenaufzeichnung per GPS.

Pro Kontra + großes, helles Always-on-Display - teils ruckelige Bedienung + praktische Fitnessfunktionen - rudimentäre Smartwatch-Funktionen + Musikfunktion - keine bekannten Apps verfügbar + vergleichsweise günstig - nicht immer stabile Bluetooth-Verbindung

Honor Watch GS 3: Schicke Alltagsuhr für Android-Nutzer

Schnell geladen und ausdauernd – damit wirbt Honor bei seiner Watch GS 3. Der Akku der Smartwatch soll bei typischem Nutzungsverhalten bis zu zwei Wochen halten, mit aktiviertem GPS 30 Stunden. Das versteht Honor unter typischen Anwendungsszenarien: 30 Minuten Bluetooth-Anrufe pro Woche, 30 Minuten Musikwiedergabe pro Woche, ständige Überwachung der Herzfrequenz, 90 Minuten Sport pro Woche (GPS eingeschaltet), Aktivierung von Benachrichtigungen (50 Nachrichten, 6 eingehende Anrufe, 3 Wecker pro Tag), 200-maliges Aufhellen des Bildschirms pro Tag. Dank Schnellladefunktion reichen fünf Minuten an der Steckdose für einen ganzen Tag Betriebszeit.

Zu den weiteren Highlights der Honor Watch GS 3 zählen das schlanke und dünne Design, das helle Display, das geringe Gewicht, die einfache Bedienung und der vergleichsweise günstige Preis. Allerdings musst Du bei den Smartwatch-Funktionen Abstriche machen: Die Uhr bietet keine Apps, keine Antwortoption auf Nachrichten und läuft nur in Verbindung mit Android-Smartphones.

Pro Kontra + bis zu 14 Tage Akkulaufzeit bei typischer Smartwatch-Nutzung - wenige Apps vorinstalliert + Schnellladefunktion - keine Antwortoption für Smartphone-Benachrichtigungen + helles Display, schlankes und leichtes Design - nur mit Android-Smartphones kompatibel + vergleichsweise günstig

Tipp: Wer viel draußen unterwegs ist und eine robuste sowie ausdauernde Begleitung sucht, sollte sich die Honor Watch GS Pro einmal genauer ansehen. Die Outdoor-Smartwatch ist ein etwas älteres Modell, bietet aber ebenfalls eine beeindruckende Akkulaufzeit und praktische Funktionen für Sportabenteuer im Freien.

