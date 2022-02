So nutzt Du das Whiteboard in Microsoft Teams

Microsoft Teams besitzt ein eigenes Whiteboard, auf dem Du digital zeichnen und Inhalte mit Kollegen teilen kannst. Es ist sogar möglich, kooperativ mit anderen auf dem Whiteboard zu arbeiten.

Was kann das Whiteboard in Teams?

Grundsätzlich eignet sich die Whiteboard-Funktion in Teams, um Gedanken bildlich als Grafik darzustellen oder um Gedankenskizzen zu erstellen. Dafür bietet das Feature verschiedene Stift-Werkzeuge, die sich mit der Maus oder der Handeingabe auf einem Touchscreen anwenden lassen. Wenn Du beispielsweise ein Tablet mit Stifteingabe verwendest, kannst Du auch Surface Pen, Apple Pencil oder S Pen nutzen.

Zusätzlich lassen sich Bilder und sogar Dokumente einfügen und auch diverse Tools wie Formen und Emojis nutzen. Vergleichbar ist die Funktionsweise mit einem simplen Zeichenprogramm.

Auf dem Whiteboard kannst Du mit verschiedenen Tools arbeiten.

Genau wie an einem echten Whiteboard können auch am Whiteboard in Teams mehrere Personen arbeiten und Dinge ergänzen oder wegstreichen. Damit wird das Ganze zu einer Art kooperativen Arbeitsoberfläche zum visuellen Gedankenaustausch.

So wird das Whiteboard in Teams aktiviert

Das Whiteboard lässt sich jederzeit in einer Teams-Besprechung aufrufen.

Klicke oder tippe auf die Schaltfläche "Inhalte freigeben". Wähle aus dem Menü das Tool "Microsoft Whiteboard".

Klicke auf "Inhalte freigeben" ... und wähle dann "Microsoft Whiteboard". Nach einer kurzen Ladepause öffnet sich das digitale Whiteboard.

Das Whiteboard speichern

Natürlich können die Inhalte, die Du und Deine Kollegen oder Kolleginnen auf dem digitalen Whiteboard erstellt habt, sehr wichtig sein. Deshalb bietet das Tool auch die Möglichkeit, diese als Bilddatei zu speichern.

Klicke rechts oben auf das Zahnrad-Icon. Wähle "Bild exportieren (PNG)".

