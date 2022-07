Sofortbildkamera für Kinder: Fotografieren lernen leicht gemacht

Motiv auswählen, Knopf drücken und kurze Zeit später das Foto in den Händen halten: Eine Sofortbildkamera eignet sich prima für Kinder. Hier findest Du eine Auswahl der besten Geräte.

Von Sven Wernicke

Sofortbildkameras sind nicht nur etwas für Retro-Liebhaber und Hipster, sie erfreuen sich auch auf Hochzeiten und Partys, bei Schnappschuss-Fotografen und sogar ambitionierten Fotokünstlern großer Beliebtheit. Und sie können Kinder an das klassische Fotografieren heranführen. Von der Wahl des Motivs über die Entwicklung des Films bis zum haptischen Resultat vergehen nur einige Sekunden. Kids erleben auf praktische Weise, wie spannend Fotografie sein kann.

Zum Glück muss heutzutage niemand mehr auf Trödelmärkten nach alten Polaroid-Kameras aus den 1980er-Jahren suchen. Es gibt diverse moderne Sofortbildkameras, die auch und speziell für Kinder geeignet sind.

Fine Life Pro: Fotografieren, Drucken und Malen

fullscreen Sofortbildkamera im Look eines Schweins: die Fine Life Pro. Bild: © SATURN 2022

Die witzig aussehende Kinderkamera Fine Life Pro bringt Kreativität und Fotografie sympathisch zusammen. Die Digitalkamera verfügt über zwei Kameras, auch Selfies sind möglich. Auf dem 2,4 Zoll großen Bildschirm siehst Du die Ergebnisse, die Fotos lassen sich auf Thermopapier ausdrucken. Die Ergebnisse sind monochrom, mit den mitgelieferten Malstiften können sie nachkoloriert werden.

Im Lieferumfang ist eine Speicherkarte enthalten. Die Fine Life Pro ist eine vollwertige, wenn auch einfach gehaltene Digitalkamera. Auf Wunsch lassen sich per WLAN Bilder vom Smartphone auf die Kamera übertragen und drucken. Die Technik ist in ein robustes Gehäuse gehüllt, geeignet ist das Gerät für Kinder ab 5 Jahren.

Pro Kontra + Stabiles, kindgerechtes Gehäuse – Nur Schwarz-Weiß-Ausdrucke + Fotos werden auch auf Speicherkarte gesichert + Kostengünstiger Druck dank Thermopapier + Möglichkeit, Selfies aufzunehmen + Stifte, Bastelbuch und weiteres Zubehör im Lieferumfang

Fine Life Pro Sofortbildkamera Jetzt kaufen bei

Vtech KidiZoom Print Cam: Drucken und Spielen

fullscreen Die KidiZoom Print Cam druckt nicht nur Fotos, sondern vieles mehr. Bild: © SATURN 2022

Mit der KidiZoom Print Cam druckst Du nicht nur zuvor geschossene Fotos in Schwarz-Weiß aus, sondern auch Karten, Spiele, Ausmalbilder und Spielgeld. Mehr als 60 Vorlagen sind integriert, die Kids auf dem 2,4 Zoll großen Farbdisplay auswählen. Sogar drei Spiele zum Zocken bietet die Kamera.

Mit der 2-Megapixel-Kamera lassen sich ebenso Videos aufnehmen, ein 256 MB großer Speicher steht zur Verfügung. Die mitgelieferte Rolle Thermopapier genügt für bis zu 75 Ausdrucke. Eltern können festlegen, wie viele Fotos ihr Nachwuchs täglich drucken darf – praktisch. Der Hersteller empfiehlt die KidiZoom Print Cam für Kinder ab 4 Jahren.

Pro Kontra + Mehr als 60 Druckvorlagen für Spiele und Ausmalbilder – Nur Schwarz-Weiß-Ausdrucke + Kostengünstiger Druck dank Thermopapier + Videokamera-Funktion + Speicher lässt sich per microSD-Karte erweitern

Vtech KidiZoom Print Cam Jetzt kaufen bei

Fujifilm Instax Mini 11: Jeder Schnappschuss ein Treffer

fullscreen Die Instax-Reihe von Fujifilm erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit. Bild: © SATURN 2022

Die Instax-Reihe von Fujifilm macht es Deinen Kindern leicht, ohne Vorkenntnisse schöne Fotos zu schießen. Die kompakte und gut in der Hand liegende Instax Mini 11 bringt die Idee einer klassischen Sofortbildkamera mit den Möglichkeiten heutiger Digitalkameras zusammen: Es gibt eine intelligente Belichtungskorrektur, einen Automatikblitz und einen elektronischen Verschluss.

Trotzdem bleibt genügend Raum für Kreativität: Kids können den Selfie-Modus dank des integrierten Spiegels ausprobieren und die verstellbare Linse für Nahaufnahmen nutzen. Dabei bleibt die Instax Mini 11 immer simpel zu bedienen. Und gut sieht sie auch aus.

Pro Kontra + Intuitive Bedienung – Relativ teure Filme + Möglichkeit, Selfies aufzunehmen + Verstellbare Linse + In verschiedenen Farben erhältlich

Fujifilm Instax Mini 11 Jetzt kaufen bei

Polaroid Go: Süße, kleine Sofortbildkamera

fullscreen Ein kleiner moderner Ableger des Sofortbild-Originals: die Polaroid Go. Bild: © SATURN 2022

Sie sieht fast wie Spielzeug aus, ist aber eine vollwertige Sofortbildkamera: Die Polaroid Go ist extrem kompakt und aufgrund ihrer Unkompliziertheit auch für etwas ältere Kinder ein Spaß. Selfie-Modus, Selbstauslöser und Doppelbelichtung für angehende Künstler sind die wichtigsten Merkmale der Polaroid Go.

Da die Kamera in die Hosentasche passt, können Kinder (und Erwachsene) die Kamera stets unterwegs dabei haben. Der integrierte Akku reicht für 15 Filme, was 120 Fotos entspricht. Was dagegen stören könnte: Die Bilder sind überraschend klein, nur rund halb so groß wie ein herkömmliches Polaroid-Foto.

Pro Kontra + Tolles Retro-Design für die Hosentasche – Kleine Fotos + Hochwertig verarbeitete Analogkamera – Teure Filme + Integrierter Akku + Unkompliziert zu bedienen

Polaroid Go Jetzt kaufen bei

Kodak Mini Shot Combo 3 Retro: Sofortbildkamera und Drucker in einem

fullscreen Die Kodak-Kamera druckt auch Bilder vom Smartphone aus. Bild: © SATURN 2022

Die Mini Shot Combo 3 Retro ist mit ihrer ungewöhnlichen Optik ein Blickfang. Sie richtet sich an ältere Kinder und Erwachsene, die auch Fotos von ihrem Smartphone drucken möchten: Das Gerät ist Sofortbildkamera und mobiler Drucker mit Bluetooth gleichermaßen.

Durch das spezielle 4Pass-Druckverfahren erhältst Du qualitativ hochwertige Resultate. Über ein verbundenes Smartphone greifst Du auf amüsante Gesichtsfilter und Vorlagen zu. Ohne Handy ist die Mini Shot 3 Retro eine 10-Megapixel-Digitalkamera mit Automatikblitz und Display zur Motiv- und Druckauswahl.

Pro Kontra + Drucker und Sofortbildkamera in einem – Abspeichern von aufgenommenen Fotos nicht möglich + Hohe Druckqualität – Etwas kompliziert zu bedienen

Kodak Mini Shot Combo 3 Retro Jetzt kaufen bei

Was Du beim Kauf einer Sofortbildkamera für Kinder beachten solltest

Der Markt für Sofortbildkameras für Kinder ist überschaubar. Doch auch manche Geräte für Erwachsene sind aufgrund ihrer Eingängigkeit für etwas ältere Kids empfehlenswert. Diese Kameras bieten sogar allerlei Vorteile, vor allem in der Regel eine höhere Qualität der Fotos. Einige Aspekte solltest Du beim Kauf einer Kamera zusätzlich beachten.