"Sonic Frontiers" überrascht eingefleischte Fans und Neulinge mit atemberaubenden offenen Welten, die es mit dem SEGA-Igel zu entdecken gilt. Was genau Dich in den neuen Open-World-Gebieten erwartet, erfährst Du hier. Außerdem kannst Du das Spiel bei uns gewinnen.

Dieser Artikel entstand in Kooperation mit PLAION.

Viel Freiheit für den Kult-Igel: Statt auf lineare Levels setzt "Sonic Frontiers" zum ersten Mal in der traditionsreichen Jump-and-run-Reihe von SEGA auf Open-World-Design. Hier sind einige der besten Features und Aktivitäten, die Sonic (und Dich) auf der Reise über die mysteriösen Starfall Islands erwarten.

Absolute Bewegungsfreiheit in offenen Welten

Die fünf verschieden großen Insel-Spielwelten in "Sonic Frontiers" erkundest Du ganz nach Deinem Geschmack. Questmarker weisen Dir zwar den Weg, aber folgen musst Du ihnen nur, wenn Du willst. Frei herumlaufen lohnt sich, denn auch abseits des Pfads gibt es viel zu entdecken.

Neben allerlei Schätzen warten viele versteckte Abzweigungen, die Du über Plattformen, Greifhaken oder Schienen erreichst – und das alles im Sonic-typischen Tempo. Es lohnt sich also, nach oben oder unten zu schauen und den einen oder anderen waghalsigen Sprung zu riskieren.

fullscreen Die Weitsicht in "Sonic Frontiers" ist beeindruckend. Bild: © Sega 2022

Viele Nebenquests und Geheimnisse

Hast Du einen der geheimen Pfade in der Open World gefunden, kannst Du eine Vielzahl an Aufgaben entdecken. Die Palette reicht von schnellen Parkour-Abschnitten und waghalsigen Sprungpassagen über actiongeladene Kämpfe bis hin zu verschiedenen Erledigungen für die Einwohner des geheimen Landes. Mal sollst Du Landschaften grün erblühen lassen, mal das Wasser aus einer Oase lassen – für Abwechslung ist gesorgt.

fullscreen Bestehe mit Sonic abgefahrene Rennen in der virtuellen Realität. Bild: © Sega 2022

Riesige Titanen erwarten Dich

Ähnlich wie im PlayStation-2-Hit "Shadow of the Colossus" durchstreifen mächtige Titanen die Welt von "Sonic Frontiers". Und diese gilt es zu besiegen! Es reicht aber nicht, sie blindlings anzugreifen.

Du brauchst die Chaos Emeralds, um Sonics wahre Stärke zu entfalten. Erst dann bist Du stark genug, um es mit den Titanen aufzunehmen. Dabei besitzt jeder der Giganten seine eigenen Stärken und Schwächen. Finde sie und befreie das Land von den Kolossen. Wer wollte nicht schon einmal als Super-Saiyajin-Sonic gegen riesige Kaijus antreten?

fullscreen Der Kampf gegen die Titanen ist ein Highlight in "Sonic Frontiers"! Bild: © Sega 2022

Sammelwahn für Sammelfreunde

Ringe, Schlüssel, Zahnräder: In "Sonic Frontiers" gibt viele Gegenstände einzusammeln. Doch sie sind nicht nur schöne Zierde oder erhöhen einzig Dein Punktekonto – Du brauchst sie, um diverse Aktionen freizuschalten.

Du kannst damit etwa Portale für sogenannte Cyberspace-Rennen in klassischen Sonic-Levels freischalten oder Sonics Fähigkeiten verbessern. Wie Du an die begehrten Items kommst? Das ist Dir und Deiner Spielweise überlassen! Erledige Gegner und Wächter, löse kleinere Rätsel oder schließe die Rennen ab – Du entscheidest, was Dir Spaß macht.

fullscreen Gegner lassen sich auf verschiedene Arten bekämpfen. Bild: © Sega 2022

Für alle, die es ruhiger mögen: Angeln

Wo wir schon von Gegenständen reden: Die kannst Du in "Sonic Frontiers" auch ergattern, indem Du Dich der Fischerei widmest. Entspannt wirfst Du am See die Rute aus und schaust, was anbeißt. Es gibt eine Fülle an kleinen und großen Meeresbewohnern, die Du fangen kannst.

Das Schöne an dem gemütlichen Zeitvertreib: Er ist nicht nutzlos. Fische bringen Punkte, die Du gegen Items eintauschen kannst. Selbst mit Angeln hast Du also die Möglichkeit, Deinen Spielfortschritt ordentlich weiterzubringen.

fullscreen Genieße beim Angeln in "Sonic Frontiers" die Schönheit der Spielwelten.

Gewinnspiel: Schnapp Dir "Sonic Frontiers" für PlayStation oder Switch

Du hast Lust auf das Open-World-Abenteuer mit dem blauen Igel bekommen? Dann gewinne "Sonic Frontiers" bei uns! Zusammen mit PLAION verlosen wir das Spiel für folgende Plattformen:

3 x PS4

1 x PS5

4 x Nintendo Switch

Fülle einfach das Formular aus, um mitzumachen. Teilnahmeschluss ist der 21.12.2022, 23:59 Uhr. Viel Glück!

