Sonos Ray: Kompakte & günstige Soundbar ist offiziell

Mit der Sonos Ray kommt eine kompakte Soundbar für kleine Räume auf den Markt. Der günstige Klangriegel verspricht einen ausbalancierten Sound, klare Dialoge und kräftigen Bass. Es handelt sich um die bislang günstigste Soundbar des Anbieters.

Die Sonos Ray hat der Hersteller vor allem für das Streaming von Filmen und Musik in kleinen Räumen vorgesehen. Zu diesem Zweck wird die Soundbar mit dem WLAN-Netz verbunden, Bluetooth gibt es nicht. Speziell entwickelte Schallwellenleiter und die Sonos-Soundverarbeitung sollen den ganzen Raum beschallen. Physisch sind zwei Hochtöner und zwei Mitteltöner verbaut. Mit Trueplay können iPhone-Besitzer die Ray einmessen, damit der Klang zum Wohnzimmer passt. Dank Sprachverbesserungen sollen Stimmen immer gut zu verstehen sein und ein Nachtmodus bietet sich für späte Filmabende an.

Mit Touch-Buttons und TV-Fernbedienung steuern

fullscreen Auf der Sonos Ray gibt es eine Touch-Steuerung. Bild: © Sonos 2022

An der Oberseite der Soundbar sind Buttons für die Touch-Bedienung angebracht, hier regulierst Du die Lautstärke und steuerst die Musik. Wer möchte, kann weitere Lautsprecher in das Sonos-Netz einbinden und so eine Surround-Anlage oder ein Multi-Room-System basteln. Praktisch: Die Soundbar lässt sich auch mit der bestehenden TV-Fernbedienung nutzen.

Auf der Rückseite der Sonos Ray sind ein LAN-Anschluss und ein optischer Eingang zu finden. Sowohl mit Stereo als auch mit Dolby Digital und DTS kommt die Ray zurecht, Apple-Nutzer freuen sich über AirPlay 2.

Release am 7. Juni

Die Sonos Ray erscheint am 7. Juni für 299 Euro. Das macht sie zur günstigsten Sonos-Soundbar. Zum Vergleich: Die Beam (Gen 2.) bietet der Hersteller für eine UVP von 499 Euro an und das Flaggschiff Sonos Arc (siehe unseren Test) für 999 Euro.