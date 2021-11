Sony patentiert PlayStation-Controller für Smartphones

Womöglich könnte Sony in den Mobile-Gaming-Sektor zurückkehren. Zumindest ist ein Patent aufgetaucht, das einen Smartphone-Controller im PlayStation-Look zeigt. Optisch erinnert das Gamepad an ein Razer Kishi, also zwei Controller-Module, zwischen denen ein Smartphone eingespannt wird.

Das Patent wurde letzte Woche von der japanischen Sony-Abteilung veröffentlicht, berichtet die Webseite VGC. Zu sehen ist ein länglicher Controller im PlayStation-Design mit einem Smartphone. Interessanterweise ähnelt der Smartphone-Controller in der Patentskizze eher dem Dualshock 4 für die PlayStation 4 als dem DualSense-Controller für PlayStation 5.

Der perfekte Controller für Remote Play ...

Sollte der im Patent dargestellte Smartphone-Controller wirklich irgendwann auf den Markt kommen, wäre er wohl das perfekte Eingabegerät für PS4- und PS5-Besitzer. Beide Sony-Konsolen können nämlich Spiele per Remote Play auf ein Smartphone oder Tablet streamen.

Mit einem beliebigen angeschlossenem Bluetooth-Controller lassen sich dann PlayStation-Games auch auf dem Smartphone zocken. Mit dem offiziellen Smartphone-Controller von Sony hätten Nutzer dann sogar das original PlayStation-Feeling. Der Controlleraufsatz verwandelt das Smartphone sozusagen in eine PS Vita.

... und Mobile-Gaming?

Allerdings könnte hinter dem Smartphone-Controller weitaus mehr stecken als nur ein Gamepad für Remote Play. Sony plant anscheinend auch die Rückkehr in den Mobile-Gaming-Sektor. Erst im Oktober konnte das japanische Unternehmen Nicola Sebastiani, den ehemaligen Content-Chef von Apple Arcade, für sich gewinnen.

Im November verkündete PlayStation-Chef Jim Ryan dann, dass Sony einige ikonische IPs auf Smartphones bringen werde. "Mobile ist nur eines der Gebiete, das wir gerade erforschen, um Millionen von Gamern außerhalb unserer jetzigen Plattform zu erreichen", so Ryan. Erste Spiele sollen noch vor März 2022 erscheinen und für diese wäre Sonys Smartphone-Controller natürlich das perfekte Gamepad.