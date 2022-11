Sony über PS6-Release: Wohl nicht vor 2027

Sony erwartet, dass die PlayStation 6 nicht vor 2027 erscheinen wird. Das geht aus einem vertraulichen Dokument hervor, das Sony in Bezug auf die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft verfasste. Der PlayStation-Hersteller ist der Meinung, dass diese Übernahme dem eigenen Geschäft und der kommenden PS6 schaden würde.

In einer Antwort an die britische Wettbewerbsbehörde CMA (Competition and Markets Authority), die sich derzeit mit der geplanten Activision-Blizzard-Übernahme durch Microsoft befasst, nimmt Sony Bezug auf seine nächste Konsolengeneration. In dem vertraulichen Dokument, aus dem Teile am Mittwoch bei Twitter veröffentlicht wurden, steht, dass Sony den PS6-Release plane – für 2027 oder später. Der Produktlebenszyklus der PlayStation 5 würde damit mindestens sieben Jahre betragen.

Sony fürchtet Schaden für die PS6 durch "CoD"-Wegfall

Obwohl das Dokument den Zeitraum für den Release der PlayStation 6 nicht direkt nennt – die entsprechende Stelle im Text wurde zensiert –, lässt sich aus einer anderen Argumentation darauf schließen, dass nicht allzu bald mit der nächsten Konsolengeneration zu rechnen sei. So schreibt Sony laut Eurogamer in dem Dokument, dass im Falle einer Übernahme das "Call of Duty"-Franchise bis 2027 wegfiele. Zu der Zeit, in der die neue Konsolengeneration auf den Markt käme, wäre der Zugriff auf "CoD" und andere Activision-Titel bereits verloren.

Sony fürchtet in diesem Fall eine starke Einschränkung der Wettbewerbsfähigkeit und geht davon aus, dass viele Gamer auf andere Konsolen wechseln würden. Allerdings versprach Microsoft bereits, "Call of Duty" so lange für Sony-Plattformen anzubieten, solange es eine PlayStation-Konsole gebe.

Lang lebe die PS5

Ob sich daran gehalten wird, wird sich wohl erst 2027 oder später zeigen. Erscheint die PS6 in dem genannten Zeitraum, wird der Produktlebenszyklus der PS5 genauso lang oder noch länger als der der PS4 sein. Die PlayStation 4 erschien im November 2013 und wurde sieben Jahre später von der PS5 abgelöst. Allerdings wird die Konsole auch heute noch unterstützt.