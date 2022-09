Split View auf dem Mac: So teilst Du den Bildschirm auf

Zwei Apps sollen nebeneinander auf dem Bildschirm Deines Macs angezeigt werden? Mit Split View teilst Du Deinen Screen, um genau das möglich zu machen. Lies hier, wie’s geht und was Du beachten musst.

Von Sven Wernicke

Im linken Fenster das Mailprogramm, im rechten den Finder – mit Split View teilst Du Deinen Mac-Bildschirm virtuell, um zwei Programme gleichzeitig zu sehen und zu nutzen. So schaffst Du mehr Übersicht und steigerst Deine Produktivität. Dank der Split-View-Funktion brauchst Du nicht unbedingt einen zweiten Monitor, um den Überblick zu behalten.

Was ist Split View?

Split View ermöglicht es dir, auf dem Bildschirm Deines Macs zwei Apps darzustellen. Dabei musst Du die Fenster weder manuell anordnen noch händisch auf die passende Größe ziehen. Das geschieht alles automatisch.

Der Vorteil von Split View ist, dass Du beide Apps gleichzeitig nebeneinander siehst und sie den gesamten Bildschirm einnehmen. So können dich andere Apps nicht ablenken und Du musst nicht ständig von der einen zur anderen Anwendung wechseln.

Wie Du die Funktion aufrufst, hängt von der macOS-Version ab, die Dein Mac verwendet.

Split View unter macOS Catalina oder neuer benutzen

Seit macOS Catalina funktioniert das Aufrufen der Split-View-Funktion sehr intuitiv. So geht‘s:

Starte die beiden Programme, die du parallel verwenden möchtest. Bewege den Mauszeiger bei einer der beiden Apps über den Vollbild-Button links oben (grüner Kreis). Wähle im aufpoppenden Menü "Fenster auf der linken Bildschirmseite anordnen" oder "Fenster auf der rechten Bildschirmseite anordnen" – je nachdem, wo Du es haben möchtest. Der Bildschirm teilt sich in zwei Teile. Auf der Seite, die Du im vorigen Schritt nicht ausgewählt hast, erscheint automatisch eine Vorschau der zweiten geöffneten App. Klicke die zweite App an – die Fenstergröße passt sich automatisch in den zur Verfügung stehenden Platz ein.

Split View in älteren macOS-Versionen verwenden

In den älteren macOS-Versionen Mojave, High Sierra, Sierra und El Capitan rufst Du Split View folgendermaßen auf:

Starte die beiden Programme, die du parallel verwenden willst. Klicke im Fenster der ersten App auf den Button "Vollbildmodus" links oben (grüner Kreis) und halte den Button gedrückt. Mit gedrückter Maustaste schiebst Du das Fenster auf die linke oder rechte Seite des Bildschirms. Ist das Fenster auf der gewünschten Seite angekommen, lasse die Taste los. Das Fenster passt sich ein. Das Fenster der zweiten App erscheint automatisch auf der anderen Seite des Bildschirms. Klicke es an, um beide Fenster nebeneinander zu nutzen.

So arbeitest Du auf dem Mac mit Split View

Hast Du zwei App-Fenster nebeneinander geöffnet, kannst Du in beiden ganz normal arbeiten – als wären sie im Vollbildmodus geöffnet. Klicke in das gewünschte Fenster bzw. an die gewünschte Stelle im Fenster und tippe, scrolle oder arbeite los.

Ein paar Tipps für die Arbeit in Split View:

Du suchst die Menüleiste? Du kannst sie einblenden, indem Du den Mauszeiger zum oberen Bildschirmrand schiebst.

Du kannst sie einblenden, indem Du den Mauszeiger zum oberen Bildschirmrand schiebst. Die Position der Fenster lässt sich nachträglich ändern. Zieh einfach ein Fenster auf die jeweils andere Bildschirmseite – die zweite App wechselt automatisch mit.

Zieh einfach ein Fenster auf die jeweils andere Bildschirmseite – die zweite App wechselt automatisch mit. Auch die Breite der beiden Fenster kannst Du anpassen. Sie müssen nicht jeweils die Hälfte des Bildschirms einnehmen. Bewege einfach die vertikale Linie zwischen den Fenstern nach rechts oder links.

Sie müssen nicht jeweils die Hälfte des Bildschirms einnehmen. Bewege einfach die vertikale Linie zwischen den Fenstern nach rechts oder links. Du kannst eines oder beide Split-View-Fenster durch andere Apps ersetzen. Bewege den Mauszeiger zum oberen Bildschirmrand, sodass die Buttons der Fenster erscheinen. Bewege den Cursor dann auf den grünen Kreis eines Fensters und wähle "Angeordnetes Fenster ersetzen". Wähle anschließend die App aus, die angezeigt werden soll. (Hinweis: Die gewünschte App muss bereits geöffnet sein.)

Das Arbeiten mit einem geteilten Bildschirm ist ausgesprochen praktisch. Aber geht da noch mehr? Lässt sich Split View mit drei oder mehr Apps verwenden? Nein, das ist leider nicht möglich.

Beenden von Split View

Möchtest Du Split View wieder verlassen, bewege den Mauszeiger zum oberen Bildschirmrand und klicke in einem beliebigen Fenster auf die Vollbild-Taste (grüner Kreis). So beendest Du den Modus für dieses Fenster. Das Fenster mit dem zweiten Programm wechselt selbstständig in die Vollbildansicht.

Achtung: Das Fenster, für das Du Split-View beendet hast, befindet sich jetzt in einem eigenen Space (wie ein zweiter virtueller Bildschirm neben dem Schreibtisch). Um wieder damit zu arbeiten, rufe Mission Control auf. Drücke dazu entweder F3 oder wische mit drei Fingern gleichzeitig auf dem Trackpad nach oben. Am oberen Bildschirmrand sind alle Spaces aufgeführt. Bewege die Maus über den Space mit Deinem gewünschten Fenster und klicke auf das Symbol mit den zwei Pfeilen. So holst Du das Fenster zurück auf den Schreibtisch.

Probleme mit Split View beheben

Split View lässt sich nicht aktivieren

Gehe in die Systemeinstellungen (Apple-Menü -> Systemeinstellungen) und klicke auf "Mission Control". Dort muss die Option "Monitore verwenden verschiedene Spaces" aktiviert sein.

Split View funktioniert mit bestimmten Fenstern nicht

Obwohl es Split View auf dem Mac schon seit einigen Jahren gibt, unterstützen noch nicht alle Anwendungen dieses Multitasking-Feature. Das gilt vor allem für ältere Apps von Drittanbietern. Auch Fenster der Systemsteuerung oder Widgets wie den Taschenrechner kannst Du nicht in Split View nutzen.

Zusammenfassung