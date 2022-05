Strategiespiele auf PS4: 10 PlayStation-Games für ausgebuffte Taktiker

Strategiespiele sind nur auf dem PC wirklich zuhause? Das gilt schon lange nicht mehr! Auch Konsolen wie die PS4 haben mittlerweile einen bunten Katalog an Taktik-Games der unterschiedlichsten Art zu bieten. Zehn empfehlenswerte PS4-Strategiespiele stellen wir Dir hier vor.

1. "Desperados 3": Fünf Freunde im Wilden Westen

Mit "Desperados 3" bringt das Münchner Studio Mimimi Productions einen echten Strategie-Klassiker zurück und auf die PS4. Im Prequel der Western-Reihe aus den frühen Zweitausender-Jahren steuerst Du eine Bande aus fünf Helden durch knifflige Taktik-Level. Jeder davon beherrscht andere Fähigkeiten, nur im Zusammenspiel gelingt das Spiel. Die Entwickler zeichnen bereits für das überaus erfolgreiche "Shadow Tactics: Blades of the Shogun" verantwortlich.

Echtzeit-Taktik Release für PS4: 2020

2. "Tropico 6": Diktator spielen in der Karibik

Die "Tropico"-Reihe ist bekannt für ihren schwarzen Humor, der unmittelbar mit ihrer skurrilen Grundidee zusammenhängt: Hier führst Du nämlich nicht – wie in Strategie-Klassikern á la "Age of Empires" oder "Civilization" – eine Nation durch die Geschichte zu Weltruhm. Stattdessen verkörperst Du El Presidente, den korrupten Diktator einer Bananenrepublik, und versuchst, mit allen Mitteln an der Macht zu bleiben. "Tropico 6", der jüngste Teil der Serie, zählt zu den besten PS4-Strategiespielen.

Aufbaustrategie/Wirtschafts-Simulation Release für PS4: 2019

3. "Civilization 6": Geschichte zum Nachspielen

Die "Civilization"-Reihe ist ein echter Strategie-Klassiker. Zugweise lenkst Du hier die Geschicke einer ganzen Zivilisation, treibst Handel, erklärst Kriege oder löst Konflikte diplomatisch. Der jüngste Teil "Civilization 6" erschien 2016 für den PC, seit November 2019 gibt es das Menschheits-Epos aber auch für die PS4 – natürlich mit auf den Controller angepasster Steuerung.

Rundenbasierte Strategie Release für PS4: 2019

4. "Frostpunk": Eiskaltes Taktieren am warmen Generator

"Frostpunk" ist kein Spiel für schwache Nerven. Das Survival-Strategiespiel für die PS4 versetzt Dich in eine düstere, kalte Endzeit. Um einen Generator herum baust Du Deine Stadt auf. Direkt am Zentrum ist es warm, nach außen hin wird's aber immer lebensfeindlicher – also überleg Dir genau, welche Deiner Bewohner Du wo unterbringst. Klingt hart? Im Kampf gegen die Kälte wirst Du bald noch vor ganz andere Herausforderungen gestellt, die Deinen Moralkompass gehörig auf die Probe stellen werden.

Survival-Strategie Release für PS4: 2019

5. "Jurassic World Evolution 2": Noch mehr Dinos!

Schon "Jurassic World Evolution" entpuppte sich als echter Aufbaustrategie-Geheimtipp. In der Simulation kannst Du Deinen eigenen Dinosaurier-Park aufbauen und Besucher für dieses einzigartige Spektakel zur Kasse bitten. Das süchtig machende Spielprinzip wurde in "Jurassic World Evolution 2" noch verfeinert und erweitert. Dieses Mal stehen Dir für Deinen Park mehr als 75 prähistorische Spezies zur Auswahl – darunter auch Flug- und Meeresdinosaurier. Ebenfalls neu dabei ist eine spannende Kampagne, die die Ereignisse aus dem Film "Jurassic World: Das gefallene Königreich" weitererzählt.

Aufbaustrategie/Wirtschafts-Simulation Release für PS4: 2021

6. "XCOM 2": Zug um Zug gegen Alien-Invasoren

Keine Liste guter Strategiespiele kommt ohne "XCOM 2" aus! Der rundenbasierte Taktik-Shooter begeisterte im Jahr 2015 zuerst PC-Spieler, bevor er kurz darauf auch auf PS4 und Xbox One startete. Im Kampf gegen eine Alien-Besatzungsmacht musst Du ein Team aus spezialisierten Soldaten zusammenstellen und im Wechsel mit den Außerirdischen auf dem Schlachtfeld möglichst clevere Schachzüge hinlegen.

Rundenbasierte Taktik Release für PS4: 2016

7. "Shadow Tactics: Blades of the Shogun": Stealth-Action im feudalen Japan

"Shadow Tactics: Blade of the Shogun" kannst Du Dir ungefähr wie "Hitman" im altertümlichen Japan aus der isometrischen Perspektive vorstellen. Du kommandierst ein Team aus Auftragskillern mit unterschiedlichen Fähigkeiten, dessen Aufgabe es ist, wichtige Ziele auszuschalten. Idealerweise bekommen dabei weder die Zielperson noch seine Wachen etwas von Deinem Mordplan mit. Um unbemerkt in die Nähe Deines Opfers zu gelangen, stellst Du den Wachen Fallen oder führst sie mit geschickten Ablenkungsmanövern hinters Licht. In jedem Level stehen Dir dabei verschiedene Routen und mögliche Lösungsvarianten zur Auswahl.

Echtzeitstrategie, Stealth Release für PS4: 2017

8. "Cities: Skylines": Gott der Großstadt

Städtebausimulationen waren zu Zeiten von "Sim City" ein Riesen-Thema. Der Hype ist mittlerweile abgeklungen, "Cities: Skylines" konnte ihm 2015 aber noch einmal neues Leben einhauchen: Den zeitlosen Nervenkitzel, eine Großstadt aus dem Boden zu stampfen und wie ein gut geschmiertes Uhrwerk am Laufen zu halten verbindet das Game mit zeitgemäßer Optik. Seit 2017 gibt es das Strategiespiel auch für PS4. Der Port überzeugt mit einer durchdachten Controller-Steuerung, die Dich Maus und Tastatur nicht vermissen lässt.

Aufbaustrategie Release für PS4: 2017

9. "Two Point Hospital": Hast Du das Zeug zum Krankenhaus-Manager?

Du hast Lust auf ein nicht ganz so ernstes Aufbaustrategiespiel mit viel Humor? Dann ist "Two Point Hospital" genau das richtige Spiel für Dich. In dem PS4-Strategiespiel musst Du Dein eigenes Krankenhaus aufbauen und Patienten von kuriosen Krankheiten heilen. Einige Menschen tragen plötzlich eine Glühbirne anstatt ihres Kopfes auf den Schultern, andere verwandeln sich in Mumien oder leiden unter Kubismus. Neben einer guten medizinischen Behandlung wollen Deine Patienten während ihres Krankenhausaufenthalts aber auch bespaßt werden. Wie wäre es etwa mit einem Zirkuszelt im Wartezimmer?

Aufbaustrategie Release für PS4: 2020

10. "Planet Coaster": Der geistige Nachfolger von "Theme Park"

Das Game "Theme Park" ist ein echter Aufbauspiel-Klassiker. In den 90er Jahren zog die Freizeitpark-Simulation, an der auch Entwicklerlegende Peter Molyneux mitwirkte, unzählige Strategiefans in ihren Bann. Nach dem Aus der Reihe versuchten sich viele weitere Studios an dem Spielprinzip – mal mehr, mal weniger erfolgreich.

"Planet Coaster" ist eine der besseren Freizeitpark-Simulationen und kann zweifellos als geistiger Nachfolger der "Theme Park"-Reihe bezeichnet werden. In dem Strategiespiel für die PS4 kannst Du Dir den Freizeitpark Deiner Träume aufbauen. Aber ein rentabler Vergnügungspark besteht natürlich nicht nur aus spannenden Fahrgeschäften, Du musst Dich auch um das leibliche Wohl und die menschlichen Bedürfnisse Deiner Parkbesucher kümmern.

Aufbaustrategie Release für PS4: 2020

