Das neue EU-Energielabel

]Die Hersteller von Elektrogeräten haben die ursprünglichen Anforderungen des EU-Energielabels so weit übertroffen, dass etliche Geräte im Bereich von A bis A+++ landeten. 2021 wurde die Skala daher angepasst. Sie bewertet nun zum Beispiel Gefrierschränke nur noch in den Energieeffizienzklassen A bis G. Die meisten Modelle erzielen daher die Klasse C oder schlechter. Effizient sind sie trotzdem. Unsere Empfehlungen tragen alle das neue Energielabel