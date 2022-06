Stylische Handykette: Praktische Smartphone-Hüllen zum Umhängen

Handyketten sind gerade voll im Trend. Sie sind nicht nur besonders praktisch, sie sehen auch noch ziemlich stylisch aus. Du möchtest Dir auch eine Handykette für Dein iPhone oder Android-Smartphone kaufen? Dann könnten diese Produkte interessant für Dich sein.

Darauf musst Du achten Handyketten gibt es von unzähligen Anbietern und in verschiedenen Ausführungen. Achte deshalb vor dem Kauf darauf, ob die jeweilige Handykette in der Größe auch zu Deinem Smartphone passt.

Mit einer Handykette ist Dein Smartphone immer griffbereit. Es hängt nämlich an einer Kordel ungefähr auf Hüfthöhe. Du kannst die Handykette entweder als Halskette oder über die Schulter tragen. Dank einer Hülle ist Dein Smartphone auch noch gut geschützt. Handyketten gibt es in unterschiedlichen Ausführungen und Farben. Das Prinzip der Handyketten ist simpel: Das Smartphone wird zunächst in das mitgelieferte Case eingesetzt. Danach wird die Kette entweder durch Schlaufen oder Ringe durchgezogen und Du kannst Dein Handy umhängen.

Handyketten von Xouxou

fullscreen Handykette vom Anbieter Xouxou. Bild: © Xouxou 2022

Die Produkte der Berliner Marke Xouxou gelten als das Original unter den Handyketten. Du kannst zwischen zahlreichen Modellen und Variationen wählen. Dein Smartphone hängt dabei sicher in einer transparenten Hülle an einer Kordel. Der Vorteil: Regentropfen und Schmutz machen der Kordel nichts aus. Bei den Farben sind unter anderem Pink, Schwarz, Smaragdgrün und Navy erhältlich.

Handyketten von Mtb More Energy

fullscreen Handykette vom Anbieter Mtb More Energy. Bild: © MediaMarktSaturn 2022

Die schicken Handyketten von Mtb More Energy haben einen großen Vorteil: Sie sind mit zahlreichen Smartphones verschiedener Hersteller kompatibel: zum Beispiel mit Samsung, Apple, Xiaomi, Vivo und Oppo. Beim Band sind unter anderem die Farben Roségold,

Schwarz und Türkis erhältlich. Vorteil: Die Kette lässt sich bei Mtb More Energy in der Länge verstellen. Du möchtest keine Kordel haben? Dann kannst Du auch eine Metallkette auswählen.

Handyketten von Jamcover

fullscreen Handykette vom Anbieter Jamcover. Bild: © MediaMarktSaturn 2022

Bei den Handyketten von Jamcover kannst Du zwischen einem weichen Band aus Polyester oder Kunststoffperlen wählen. Am mitgelieferten Case findest Du einen Karabinerhaken, der für eine sichere Befestigung der Kette sorgt. Bei den Farben hast Du die Wahl zwischen Pink, Blau, Schwarz, Mint, Weiß und Violett. Auch die Handyketten von Jamcover sind für Smartphones unterschiedlicher Hersteller geeignet: zum Beispiel für Nokia, Motorola oder Realme.

Handyketten von Artwizz

fullscreen Handykette vom Anbieter Artwizz. Bild: © MediaMarktSaturn 2022

Die stylischen Handyketten von Artwizz sind für bestimmte iPhone-, Samsung Galaxy- und Huawei-Modelle erhältlich. Auf der Rückseite der mitgelieferten schwarzen Schutzhülle ist sogar ein kleines Fach für eine Karte – wie praktisch. Bei der Handykette handelt es sich um ein mattes schwarz-weiß-gemustertes Trageband aus Polyester, das durch zwei Schlaufen an der Schutzhülle durchgeführt wird.

Handyketten von Valenta

fullscreen Handykette vom Anbieter Valenta. Bild: © MediaMarktSaturn 2022

Die praktischen Handyketten von Valenta eignen sich für zahlreiche Smartphones aus dem Hause Apple, Samsung oder auch Google. Bei dem Band handelt es sich um eine weiche Nylonkette, die mit einem Metall-Karabinerhaken an einer Schlaufe am Case befestigt wird. Die Kette gibt es in den Farben Schwarz, Blau, Grau, Rosa und Violett. Das Case fürs Smartphone besteht aus Kunstleder.

