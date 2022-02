Tap to Pay: Mit dem iPhone kannst Du bald Zahlungen akzeptieren

Mit der Funktion Tap to Pay verwandelt Apple das iPhone in ein Zahlungs-Terminal. Kompatible iPhones sollen demnächst Zahlungen via Apple Pay, kontaktlose Kredit- und Debitkarten sowie anderen digitalen Wallets akzeptieren können. Zusätzliche Hardware sei beim Empfangen von Zahlungen nicht möglich. Das Feature soll noch in diesem Jahr in den USA starten.

Wie Macrumors berichtet, sollen US-amerikanische Händler noch in diesem Jahr Zahlungen mit ihrem iPhone entgegennehmen können. Für das Feature Tap to Pay wird ein iPhone XS oder neuer benötigt. Beim Bezahlvorgang muss ein Kunde lediglich sein iPhone, seine Apple Watch, seine Kreditkarte oder ein unterstütztes digitales Wallet in die Nähe des iPhones des Händlers halten und der Bezahlvorgang wird verschlüsselt via NFC abgewickelt.

Tap to Pay kann in jede iOS-App integriert werden

Händler in den USA haben zwar jetzt schon die Möglichkeit, Zahlungen mit ihrem iPhone entgegenzunehmen, allerdings ist dafür momentan noch zusätzliche Hardware wie etwa ein Square Reader nötig, der entweder über den Lightning- oder Klinkenanschluss mit dem iPhone verbunden wird.

Mit Tap to Pay wird die zusätzliche Hardware überflüssig. Apple will das Feature allerdings nicht als eigenen Dienst anbieten. Stattdessen sollen App-Entwickler die Möglichkeit haben, Tap to Pay ganz leicht in ihre iOS-Apps zu integrieren.

Stripe kündigt Nutzung von Tap to Pay an

Wie MacRumors weiter berichtet, wird der US-amerikanische Online-Bezahldienst Stripe das erste Unternehmen sein, das "Tap to Pay on iPhone" unterstützen wird. Stripe möchte die Funktion bereits in diesem Frühling seinen Business-Kunden zur Verfügung stellen und sie auch in die Shopify-App, ein System zur Abwicklung von Zahlungen für Onlineshops, integrieren. Andere Bezahlplattformen und Apps sollen laut Apple noch in diesem Jahr folgen.

Ob Apple Tap to Pay auch außerhalb den USA anbieten wird, ist ungewiss. Bisher sieht es noch danach aus, als ob es sich um ein USA-exklusives Feature handelt.