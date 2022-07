Microsoft Teams kannst Du privat und beruflich für Audio- und Videoanrufe nutzen. Der integrierte Chat eignet sich hervorragend für den schnellen Austausch von Textnachrichten und Dokumenten. Du willst einen Teams-Chat löschen, um für mehr Übersicht zu sorgen? Lies hier, welche Möglichkeiten Du hast.

Einzelne Nachrichten in Teams löschen oder bearbeiten

fullscreen Das Löschen einzelner Nachrichten ist kein Problem in Teams. Bild: © Screenshot/Turn On 2021

Du kannst innerhalb eines Teams-Chats einzelne Nachrichten löschen. Das ist praktisch, wenn Du zum Beispiel der falschen Person geschrieben oder ein falsches Dokument verschickt hast. Generell gilt: Du kannst nur Deine eigenen Nachrichten löschen, nicht die von anderen. Das Löschen von Nachrichten funktioniert sowohl in der Desktop-Version von Teams als auch in der App für iOS und Android. Und so klappt's:

Nachrichten löschen in der Desktop-Version

Klicke auf das Chat-Symbol im Menü auf der linken Seite. Wähle den gewünschten Chat aus, in dem Du eine Nachricht löschen möchtest. Bewege den Mauszeiger über die abgesendete Nachricht. Klicke auf die drei Punkte (Weitere Optionen) und wähle "Löschen" aus.

Du kannst den Löschvorgang jederzeit rückgängig machen.

Tipp: Du hast Dich nur vertippt? Dann kannst Du Deine Nachricht bearbeiten. Oberhalb der Löschfunktion findest Du die Funktion "Bearbeiten". Passe Deine Nachricht an und bestätige, indem Du auf den Haken klickst.

Nachrichten löschen auf dem Smartphone

Öffne die Teams-App und tippe im Menü am unteren Bildschirmrand auf das Chat-Symbol. Wähle den gewünschten Chat aus. Halte den Finger auf die Nachricht gedrückt, die Du löschen möchtest. Wähle unter iOS die Option "Nachricht löschen" bzw. unter Android "Löschen" aus.

Tipp: Auch in der Smartphone-App von Teams kannst Du Deine Nachrichten bearbeiten, statt sie komplett zu löschen. Oberhalb der Löschfunktion tippst Du dazu auf "Nachricht bearbeiten". Nimm Deine Anpassungen vor und bestätige den Vorgang.

Einen gesamten Chat löschen?

fullscreen Den gesamten Chatverlauf innerhalb eines Chats kannst Du in Teams bis dato nicht löschen. Bild: © Adobe Stock/ink drop 2021

Du willst Übersicht schaffen und einen kompletten Chat in Teams löschen? Das geht bis dato leider nicht. Doch Microsoft stattet seine Programme regelmäßig mit neuen Features aus. Vielleicht wird eine umfassendere Löschfunktion also per Update nachgereicht.

Chats ausblenden für mehr Übersicht

Für mehr Übersicht kannst Du Chats ausblenden. Das kann beispielsweise sinnvoll sein, wenn Du ein Projekt abgeschlossen hast. So gehst Du vor:

Auf dem PC:

Klicke auf das Chat-Symbol links. Wähle den gewünschten Chat aus. Klicke in der Chat-Spalte rechts auf die drei Punkte und dann auf "Ausblenden".

Du möchtest einen ausgeblendeten Chat wieder anzeigen lassen? Dann musst Du den Namen des Chats oben in die Suchleiste eingeben.

Auf dem Smartphone:

Tippe auf das Chat-Symbol am unteren Bildschirmrand. iOS: Wische in der Spalte des gewünschten Chats von rechts nach links. Tippe auf "Weitere" und dann auf "Ausblenden".

Android: Lege einen Finger auf den gewünschten Chat und halte ihn dort. Wähle im Kontextmenü "Ausblenden".

Zusammenfassung