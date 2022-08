TV-Standfuß: Das richtige Modell für Deinen Fernseher

Ein TV-Standfuß soll nicht nur schick aussehen, er muss vor allem für Deinen Fernseher geeignet sein. Wir stellen Dir verschiedene Modelle vor und erklären, was Du vor dem Kauf beachten musst.

Standfuß von Hama für hohe Flexibilität

Mit dem Hama Fullmotion TV-Standfuß bist Du größentechnisch auf der sicheren Seite. Das Modell ist für Fernseher von 32 bis 65 Zoll ausgelegt. Wechselst Du zum Beispiel von einem kleinen Gerät zu einem größeren Modell, musst Du nicht extra einen neuen Standfuß kaufen. Das Modell von Hama verfügt über eine Tragkraft von bis zu 40 Kilogramm und ist damit für zahlreiche Flachbildfernseher geeignet.

Der schwarze Standfuß aus Glas und Metall bietet jede Menge Flexibilität. Er ist um bis zu 60 Grad drehbar und lässt sich in drei Stufen in der Höhe verstellen. Ein weiteres Highlight: Damit lästige Kabel nicht zu sehen sind, kannst Du sie einfach im Standfuß verstecken – perfekt fürs Heimkino. Außerdem gibt's Anti-Rutsch-Gummifüße für den optimalen Halt auf allen Oberflächen.

Staffelei-Ständer von Schwaiger mit Soundbar-Halterung

Ein TV-Standfuß kann optisch zu einem echten Hingucker werden. Das beweist der Staffelei-Ständer von Schwaiger. Das Modell ist für Flachbildschirme von 45 bis 65 Zoll und maximal 35 Kilogramm geeignet.

Das Besondere: Der Staffelei-Ständer hat neben einem dreiteiligen Fuß-Set aus Holz eine integrierte Halterung für Soundbars bis 10 Kilogramm. Deine Soundbar hängt also genau da, wo sie hingehört – unter dem Fernseher. Der Universal-Standfuß von Schwaiger lässt sich zwar nicht in der Höhe verstellen, ist aber wie das Hama-Modell um bis zu 60 Grad drehbar. Außerdem bringst Du Kabel bei Bedarf im Standfuß unter.

Standfuß von Fleximounts mit Glasablagen

Der TV-Standfuß von Fleximounts ist ein Allrounder. Er ist kompatibel mit den meisten TV-Geräten von 32 bis 65 Zoll und trägt bis zu 40 Kilogramm. Der Standfuß lässt sich um bis zu 20 Grad nach links und rechts drehen, höhenverstellbar ist er nicht.

Der hochwertige TV-Standfuß in Schwarz ist übrigens mehr als ein Standfuß: Auf zwei hochwertigen Glasablagen kannst Du verschiedene Geräte wie Receiver, Spielekonsole oder Set-Top-Box unterbringen und so in Szene setzen. Die zugehörigen Kabel kannst Du bequem im Standfuß verschwinden lassen.

VCM Windoxa Maxi für 70-Zoll-TVs

Du kaufst Dir regelmäßig neue TV-Geräte – und irgendwie werden sie jedes Mal größer? Mit dem TV-Standfuß VCM Windoxa Maxi bist Du für die meisten Flachbildschirme gerüstet. Er ist sowohl mit kleineren TVs ab 32 Zoll als auch mit sehr großen 70-Zoll-Geräten bis maximal 30 Kilogramm kompatibel.

Die Halterung ist um bis zu 60 Grad drehbar, damit Du von überall im Raum den perfekten Blick auf Deinen Fernseher hast. In der Höhe kannst Du den Standfuß nicht verstellen.

Der VCM Windoxa Maxi besteht aus 10 Millimeter starkem ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas). Es sorgt für optimalen Halt und hohe Stabilität. An der Rückseite des Alurohrs kannst Du außerdem verschiedene Kabel verstecken.

Standfuß von Onkron mit integrierten Rädern

Dein Fernseher ist zwischen 40 und 70 Zoll groß? Dann bist Du mit dem TV-Standfuß von Onkron bestens beraten. Vor allem seine Flexibilität überzeugt: Dank der vier blockierbaren Räder kannst Du den Standfuß individuell bewegen und platzieren. Er ist sogar in der Höhe verstellbar.

Der Standfuß ist für TV-Geräte bis maximal 45,5 Kilogramm ausgelegt und damit das "stärkste" Modell in unserer Liste. Es hat außerdem zwei zusätzliche Ablagen: Darauf kannst Du Geräte wie Receiver, Spielekonsole oder Set-Top-Box abstellen. Die kleine Ablage über dem TV bietet beispielsweise Platz für eine Webcam.

Störende Kabel kannst Du bequem im Standfuß verstauen. Und mit einem separat erhältlichen Adapter kannst Du den Standfuß um bis zu 10 Grad vertikal neigen.

Das solltest Du vor dem Kauf beachten

Wenn Du einen TV-Standfuß für Deinen Fernseher kaufen möchtest, musst Du ein paar Dinge beachten. Kläre deshalb vor dem Kauf folgende Punkte: