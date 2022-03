Unterschrift in Word einfügen: So geht's

Du willst Deine handschriftliche Unterschrift in Word einfügen? Unser Ratgeber zeigt Dir, wie das in wenigen Minuten gelingt – ganz ohne Scanner.

Um Deine Unterschrift in Word einzufügen, musst Du sie zunächst digitalisieren – also ein Foto von ihr machen. Das kann ein Scanner, aber auch jede normale Kamera. Am praktischsten ist es, wenn Du Deine Smartphone-Kamera verwendest. Dann kannst Du die Datei im Anschluss gleich in das betreffende Dokument einfügen oder via Cloud oder E-Mail auch von anderen Geräten auf das Foto zugreifen.

Nützlich sind außerdem Scanner-Apps wie Microsoft Lens. Solche Anwendungen sind darauf ausgelegt, Dokumente zu digitalisieren und beinhalten nützliche Tools wie zum Beispiel automatische Bildbearbeitung oder Dokumenterkennung.

fullscreen Microsoft Lens erleichtert Dir das Abfotografieren von handschriftlichen Notizen. Bild: © MICROSOFT 2022

Unterschrift in Word einfügen: Ganz ohne Scanner

Schreibe mit einem Stift Deine Unterschrift auf ein Blatt Papier. Nimm Dein Handy und mache ein Foto von der Signatur. Achtung! Sorge für möglichst viel Licht und halte Dein Smartphone gerade über das Papier, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Falls Du Word nicht direkt auf Deinem Smartphone nutzt, speicherst Du das Foto von Deiner Unterschrift nun in einem Cloud-Dienst oder als E-Mail-Anhang, um es auch auf anderen Geräten nutzen zu können. Lade das Bild Deiner Unterschrift auf dem Gerät herunter, auf dem Du Word nutzt. Öffne Word und das Dokument, in das Deine Signatur eingefügt werden soll. Gehe im Menü am oberen Bildschirmrand auf "Einfügen > Bilder > Dieses Gerät" und wähle die Datei mit Deiner Unterschrift aus. Jetzt taucht die Unterschrift in Deinem Dokument auf, ist aber wahrscheinlich noch zu groß. Verkleinere die Signatur, in dem Du den Bildrahmen per Drag-and-Drop kleiner ziehst.

Möchtest Du Deine Unterschrift noch zuschneiden, dann wähle im Bildformat-Menü "Zuschneiden" an. Dadurch tauchen schwarze Balken am Bildrahmen auf, die Du ebenfalls per Drag-and-Drop verschieben kannst. Über die "Textumbruch"-Funktion bestimmst Du, ob die Signatur beispielsweise enger an den Text heranrücken oder vor dem Text liegen soll.

Unterschrift in Word transparent machen

Falls Du Deine Unterschrift nun noch auf eine Signaturzeile legen möchtest, empfiehlt es sich, den Hintergrund der Unterschrift transparent zu machen bzw. Deine Unterschrift freizustellen. Das funktioniert so:

Wähle das Bild mit Deiner Unterschrift im Word-Dokument an und klicke im Bildformat-Menü auf das "Freistellen"-Tool. Klicke auf "Zu behaltende Bereiche markieren". Halte die linke Maustaste gedrückt, während Du einen Kreis um Deine Unterschrift malst. Lässt Du den Mauszeiger los, färben sich die Bereiche weiß, die Du eingekreist hast. Wiederhole den Vorgang, bis Word alle Abschnitte weiß färbt, die Du behalten willst. Klicke auf "Änderungen beibehalten". Jetzt ist der Hintergrund der Bilddatei weitestgehend gelöscht und Du kannst Deine Unterschrift auf einer Signaturzeile platzieren.

Sollte Farbe oder Kontrast der Unterschrift noch nicht passend sein, kannst Du diese Parameter ebenfalls im Bildformat-Menü mit den Tools "Transparenz", "Korrekturen" und "Farbe" anpassen.

