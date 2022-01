USB-C-Monitore: 9 empfehlenswerte Bildschirme für Arbeit & Gaming

Mehr und mehr Monitor-Hersteller setzen neben HDMI und DisplayPort auch auf USB-C als Anschluss für Bild und Ton. Wir stellen neun aktuelle Monitore vor, die sich auf Wunsch per USB-C mit PC, Laptop und Mac verbinden lassen.

Apple Pro Display XDR: Für kreative Köpfe

fullscreen Richtet sich an Profis: das Pro Display XDR von Apple. Bild: © Apple 2020

Nach vielen Jahren hat sich Apple mit einem eigenen Monitor zurückgemeldet – und das Pro Display XDR ist wahrlich beeindruckend. Nicht nur optisch punktet das Apple-Display, sondern vor allem mit seiner Ausstattung: Der Bildschirm misst 32 Zoll und löst mit einer 6K-Auflösung von 6.016 x 3.384 Pixeln auf – schärfer geht es kaum. Die maximale Helligkeit für HDR-Highlights beträgt 1.600 Nits, auf ganzer Fläche schafft das Profi-Display immer noch sehr gute 1.000 Nits.

Auch ist es vielseitig einsetzbar: Es bietet einen sehr breiten Betrachtungswinkel und kann sowohl klassisch im Quer- als auch im Hochformat genutzt werden. Der Monitor nutzt die True-Tone-Technologie, weswegen Farbe und Intensität des Panels fortlaufend in Abhängigkeit der Umgebung optimal angepasst werden. Noch dazu wird das Display ab Werk präzise kalibriert, womit es für den professionellen Einsatz bestens gerüstet ist – insbesondere für die HDR-Videobearbeitung. Kurzum: das perfekte Display für alle professionellen Nutzer, die auf höchste Farbgenauigkeit und größte Flexibilität angewiesen sind.

LG 38WK95C-W: Für professionelle Bildbearbeitung

fullscreen Der Widescreen-Monitor von LG unterstützt FreeSync. Bild: © LG 2019

Dank 99-prozentiger sRGB-Abdeckung bietet sich der LG 38WK95C-W als Arbeitsgerät für alles von Texten bis Bildbearbeitung an. Durch seine Größe von 37,5 Zoll mit einer Auflösung von 3.840 x 1.600 Pixeln kann er zudem als Ersatz für ein Multimonitor-Setup dienen – er bringt quasi zwei 24-Zoll-Monitore auf einen Bildschirm.

Wer nach der Arbeit auch mal Lust aufs Zocken hat, kann aufgrund der Reaktionszeit von nur 5 Millisekunden und der Unterstützung von AMDs FreeSync mit dem Monitor sogar ohne Probleme schnelle Games wie Shooter oder Rennspiele spielen. Allerdings handelt es sich nicht um einen Profi-Gamer-Monitor, er kann nur bis zu 75 Hertz darstellen.

MSI Prestige PS341WU: Der ultrabreite 5K-Monitor

fullscreen Schick, breit, hochauflösend: der 5K-Monitor von MSI. Bild: © MSI 2020

Dieser 5K-Monitor von MSI hat es wahrlich in sich: Dank 5k2k-Ultra-Breitbild-Format mit einer sehr hohen Auflösung von 5.120 x 2.160 Pixeln verlierst Du beim Arbeiten nie den Überblick. Dabei eignet sich der 5K-Monitor nicht nur hervorragend zum Spielen, sondern auch zum Arbeiten.

Er deckt 98 Prozent des DCI-P3-Farbraums ab, besonders wichtig für das Bearbeiten von HDR-Videos, bei sRGB beträgt die Abdeckung 99 Prozent. Zudem punktet das Modell mit VESA-zertifiziertem HDR 600 für einen hohen Kontrast. Noch dazu macht der MSI-Monitor mit seinem klaren, minimalistischen Design auch optisch ordentlich etwas her. Empfehlenswert vor allem für YouTuber und generell Leute, die professionell Videos erstellen.

PEAQ G340: Der Entertainment-Monitor

fullscreen Der große PEAQ G340 eignet sich dank 144-Hz-Display perfekt zum Zocken. Bild: © PEAQ 2022

Der PEAQ G340 ist ein Curved-Monitor mit kontrastreichem VA-Panel und setzt auf eine Bildwiederholungsfrequenz von 144 Hertz mit einer Reaktionszeit von nur 1 Millisekunde – FreeSync™- und G-Sync-Unterstützung für Videospiele inklusive.

Das große 34 Zoll-Display mit 21:9-Bildschirmverhältnis eignet sich aber nicht nur für Games, sondern ist auch perfekt, um Filme in voller Breite und ganz ohne schwarze Balken zu genießen.

Eizo ColorEdge CS2731: Für Grafiker

fullscreen Der 27-Zoll-große Eizo ColorEdge CS2731 ist ein Monitor für Grafiker. Bild: © Eizo 2019

Unter Grafikern sind die Monitore von Eizo besonders beliebt. Der EIZO ColorEdge CS2731 ist ein besonders zukunftsfähiges Modell mit WQHD-Auflösung, 99 Prozent Adobe RGB-Farbraum und einem USB-C-Anschluss.

Die niedrige Bildwiederholfrequenz von 60 Hz und die eher langsame Reaktionszeit von 16 ms machen aber deutlich, dass es sich beim EIZO ColorEdge CS2731 vor allem um einen Monitor für die professionelle Bildbearbeitung handelt – Gaming-Fans sind hier falsch.

Philips 436M6VBPAB/00: Der Riesige

fullscreen Punktet mit riesiger Bildschirmdiagonale: der Monitor von Philips. Bild: © Philips 2020

Satte 42,5 Zoll Displaydiagonale bietet dieses Modell von Philips – und noch dazu die 4K-Auflösung. Er unterstützt die Wiedergabe von HDR-Inhalten mit einer DisplayHDR 1000-Zertifizierung und eignet sich dank 4 Millisekunden Reaktionszeit auch fürs Gaming. Neben USB-C ist das Gerät ausgestattet mit einmal HDMI, einmal DisplayPort, einmal Mini-DisplayPort sowie zweimal USB 3.0. Wer möchte, kann gleich zwei Geräte gleichzeitig verbinden und mit MultiView deren Inhalte parallel anzeigen lassen.

BenQ EX2780Q: Fürs Gaming vom Sofa

fullscreen Der BenQ EX2780Q ist perfekt, um gemütlich vom Sofa oder Bett aus zu zocken. Bild: © Samsung 2019

Der BenQ EX2780Q ist ein USB-C-Monitor für Gamer. Die passenden Features des Monitors lauten: 144 Hz Bildwiederholungsrate, 5 ms Reaktionszeit und Unterstützung von AMDs FreeSync™.

Daneben bietet der Bildschirm noch zwei weitere Besonderheiten, auf die viele Konkurrenzprodukte verzichten. Zum einen hat er eingebaute Lautsprecher in ordentlicher Qualität, sodass Du nicht unbedingt auf ein externes Soundsystem angewiesen bist, zum anderen ist eine Fernbedienung im Lieferumfang enthalten, sodass Du den Monitor – wie bei TVs üblich – auch entspannt vom Sofa oder Bett aus bedienen kannst.

Dell UltraSharp U2720Q: Für ein Multi-Monitor-Setup

fullscreen Durch das schlanke Design lässt sich der Dell UltraSharp U2720Q gut in ein Multi-Monitor-Setup integrieren. Bild: © Dell 2022

Der 27-Zoll-Monitor mit 4K-Auflösung von Dell bietet einen USB-C-Anschluss, der eine Stromversorgung von bis zu 90 Watt ermöglicht – das reicht, um sogar einen Laptop aufzuladen und das bietet so kaum ein anderer USB-C-Monitor. Du benötigst so nur noch ein USB-C-Kabel vom Laptop zum Bildschirm, das Strom, Daten, Video und Audio gleichzeitig überträgt.

Die breite Farbabdeckung von 95 Prozent bei DCI-P3 und 99 Prozent bei sRGB ermöglicht auch professionelle Video- und Fotobearbeitungen. Dank des schlanken und nahezu rahmenlosen Designs eignet sich der Dell UltraSharp U2720Q zudem besonders gut für Setups mit mehreren Monitoren.

BenQ EW3270U: Guter 4K-Office-Monitor

fullscreen Der BenQ EW3270U weiß vor allem mit seinen Augenschutz-Technologien zu überzeugen. Bild: © Acer 2019

Wer auf der Suche nach einem guten 4K-Monitor zum Arbeiten ist, wird beim BenQ EW3270U fündig. Dieser Bildschirm ist vor allem darauf ausgelegt, die Augenbelastung zu reduzieren.

Aufgrund seiner Augenschutz-Technologien – Flicker-Free, Low Blue Light Content und Brightness Intelligence Plus – eignet sich der Bildschirm auch für lange Arbeitstage. So sorgt ein Umgebungssensor am Bildschirm dafür, dass Helligkeit und Farbtemperatur immer optimal an das Umgebungslicht angepasst und dadurch augenschonend eingestellt sind.

