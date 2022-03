Video zeigt neues grünes iPhone 13 noch vor Release

Auf dem März-Event hat Apple neue Farben für das iPhone 13 angekündigt. Jetzt gibt ein geleaktes Video einen Ausblick darauf, wie die Grüntöne beim iPhone 13 Pro und iPhone 13 aussehen.

Veröffentlicht wurde der Leak von Twitter-Nutzer Majin Bu (via 9to5mac). Majin Bu hat in der Vergangenheit vor allem iPhone-Hüllen vor dem offiziellen Marktstart gezeigt. Diesmal allerdings hat der eifrige Leaker offenbar die neuen alpingrünen iPhones vor dem Release am 18. März in die Finger bekommen.

iPhone 13 mit mattem und glänzendem Grün

Wie im Video zu sehen, ist die Rückseite von iPhone 13 und iPhone 13 mini in einem dunklen Grün gefärbt und das Kameramodul durch ein helleres Grün abgesetzt. Bei den Premium-Modellen iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max hingegen ist der Rücken in einem helleren Grün gestaltet und dafür das Kameramodul in einem dunkleren Grün gehalten. Die Rückseiten der High-End-Varianten kommen zudem mit einem matten Finish daher, während der Rücken bei iPhone 13 und iPhone 13 mini glänzt.

Ansonsten hat sich an der Ausstattung der neuen iPhones im Vergleich zu den Modellen, die bereits erhältlich sind, nichts geändert. In allen vier Smartphones sorgt der leistungsstarke A15-Chip von Apple für schnelles Surfen, Streamen, Zocken und Multitasking. Als Bildschirmgrößen stehen 6,7 Zoll beim Pro Max und Pro, 6,1 Zoll beim Standardmodell und 5,4 Zoll beim iPhone 13 mini zur Auswahl. Während die Premium-Modelle ein Kameramodul mit drei Objektiven auf der Rückseite haben, bieten die Standardvariante und die Mini-Version lediglich zwei Linsen. Features wie 5G, Deep Fusion und MagSafe sind bei allen Modellen mit an Bord.

Die grüne Variante des iPhone 13 ist ab heute, den 11. März um 14 Uhr vorbestellbar. Regulär zu kaufen gibt es die neuen Apple-Smartphones ab dem 18. März. Gleichzeitig erscheinen auch die weiteren Neuheiten von Apples März-Event: der Mac Studio, das Studio Display sowie das iPhone SE 3 und iPad Air 5.

Apple iPhone 13 Jetzt kaufen bei