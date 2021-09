Von Licht bis Sicherheit: Diese Geräte sind mit Google Nest kompatibel

Das Smart-Home-System Google Nest ist aktuell mit über 10.000 Geräten von mehr als 1.000 Anbietern kompatibel. Da den Überblick zu behalten, ist eine Herausforderung. Wir erleichtern Dir die Orientierung und nennen Dir nützliche Geräte, die sich mit Google Nest und dem zugehörigen Sprachassistenten Google Assistant verstehen.

Info Diese Inhalte wurden durch die Unterstützung von Google ermöglicht. Bei der redaktionellen Arbeit des TURN-ON-Teams hat Google keinerlei Einfluss genommen.

Ob ein Smart-Home-Gerät mit Google Nest kompatibel ist, erkennst Du an dem Logo "Works with Google Nest" oder "Works with the Google Assistant". Es kennzeichnet Geräte, die mit dem Smart-Home-System von Google und dem zugehörigen Sprachassistenten funktionieren.

Smart Speaker und intelligente Displays als Steuerzentrale

fullscreen Google Nest Audio dient als Zentrale für Dein Smart Home. Bild: © TURN ON 2021

Möchtest Du Dein Smart Home nicht nur per App, sondern auch auf Zuruf steuern, benötigst Du zunächst einen Smart Speaker, also einen intelligenten Lautsprecher, oder ein smartes Display. Der Lautsprecher oder das Display muss natürlich mit dem Smart-Home-System Deiner Wahl kompatibel sein, für Google Nest und den Sprachassistenten Google Assistant ist die Auswahl besonders groß.

Da sind zum einem die Geräte, die Google selbst herstellt. Die smarten Lautsprecher Nest Audio und Nest Audio Mini eignen sich allesamt als zentrale Steuereinheit für Dein intelligentes Zuhause. Mit dem Smart Display Google Nest Hub kannst Du Dein Smart Home ebenfalls steuern.

Zum anderen gibt es zahlreiche Geräte von Drittanbietern für die Sprachsteuerung via Google Assistant. Das Lenovo Smart Display, der Lautsprecher Sonos One und der Home Speaker 300 von Bose beispielsweise verstehen sich mit dem Sprachassistenten von Google.

Beleuchtung für Dein Google-Smart-Home

Hast Du einen Smart Speaker oder ein intelligentes Display als zentrale Steuereinheit ausgewählt, kannst Du loslegen und Dein Zuhause in ein Smart Home verwandeln. Viele Einsteiger nehmen sich zuerst die Beleuchtung vor.

Die smarten Lampen und Lichtlösungen aus der Reihe Philips Hue sind besonders verbreitet. Sie verstehen sich mit Google Nest und sind auch für den Außenbereich verfügbar.

Ebenfalls beliebt sind die farbverändernden Lichtsysteme Aurora und Canvas des Herstellers Nanoleaf und die Leuchten von Ledvance.

Lampenhersteller Osram ist mit den smarten Produktreihen Lightify und Osram Smart+ am Start. Wer eine günstige Alternative etwa zu Philips Hue sucht, ist mit den Birnen von Lifx oder Tradfri, der smarten Leuchtenserie von Möbelhersteller Ikea, gut beraten.

Ein smartes Lichtlein brennt ... ... ganz einfach mit den intelligenten Produkten von Philips Hue, Nanoleaf oder Lifx.

Smarte Steckdosen machen Deine 0815-Geräte intelligent

Intelligente Steckdosen ermöglichen es Dir, Deine herkömmlichen Geräte smart zu machen: Du setzt sie einfach als Zwischenstecker in normalen Steckdosen ein. Dann sorgen sie dafür, dass Du konventionelle Geräte wie Fernseher, Radio oder Wasserkocher auf Zuruf ein- und ausschalten kannst. Viele intelligente Steckdosen zeichnen zudem den Stromverbrauch und helfen Dir so, den Überblick zu behalten.

Mit Google Nest ist beispielsweise die smarte Steckdose HS110 von TP-Link kompatibel, der Hersteller D-Link hat ebenfalls entsprechende Geräte im Angebot. Von Belkin gibt es smarten Steckdosen WeMo Insight Switch und den WeMo Switch, bei denen Du dank IFTTT-Funktionalität zudem automatisierte Prozesse einrichten kannst. Weist Du den Google Assistant per Sprachbefehl beispielsweise an, das TV-Gerät im Wohnzimmer einzuschalten, schaltet die smarte Steckdose dann gleichzeitig die Stehleuchte in der Ecke für eine gemütliche Beleuchtung an.

Ein weiterer bekannter Anbieter ist Hama, dessen smarte WLAN-Steckdose neben Google-Home-Kompatibilität ebenfalls IFTTT-Fähigkeit und intelligente Stromaufzeichnung bietet.

Haushaltsgeräte, die auf den Google Assistant hören

Manche Arbeiten im Haushalt nerven einfach nur! Staubsaugen steht bei vielen Nutzern ganz weit oben auf der Liste. Wie gut, dass es intelligente Saugroboter gibt, die auch noch auf Deinen Smart-Home-Assistenten hören!

Mit Google Nest sind unter anderem Geräte von Eufy, iRobot, und Neato kompatibel. Aber Achtung: Die Saugroboter von Neato hören aktuell nur auf englische Sprachbefehle. Und hast Du per App Bereiche festgelegt, die die Haushaltshelfer meiden sollen, beachten die Saugroboter diese "No-go-Areas" nicht, wenn Du sie per Sprachbefehl auf die Reise schickst (Stand: August 2019).

Clevere Helfer im Haushalt Lass ab und zu einfach eine Maschine im Haushalt helfen. Du sparst Dir dadurch Zeit und Nerven. Besonders praktisch sind zum Beispiel app-gesteuerte Saugroboter

Saugroboter sind bei Weitem nicht die einzigen smarten Haushaltshelfer, die Dir das Leben erleichtern. Auch Waschmaschine, Backofen, Herd, Spülmaschine und Kühlschrank werden zunehmend intelligent und hören immer öfter aufs Wort. Die Anbindung an Google Nest sorgt dafür, dass Du beispielsweise Deinen Backofen per Sprachbefehl an den Google Assistant anweisen kannst, sich auf die gewünschte Temperatur vorzuheizen. Und der Spülmaschine erteilst Du den Auftrag, mit dem Abwasch zu beginnen.

Thermostate per Google Assistant steuern

Mit smarten Thermostaten lässt sich die Temperatur in Deinem Smart Home per Sprachbefehl steuern. Mit Google Nest sind unter anderem Geräte von Bosch, Tado, Netatmo und Ecobee kompatibel. Auch Google hat mit dem Nest Learning Thermostat ein eigenes intelligentes Thermostat am Start.

Die Vorteile von intelligenten Thermostaten liegen auf der Hand: Du kannst Dein Heim immer perfekt temperieren und hast gleichzeitig Deine Heizkosten im Blick, die sich mithilfe der smarten Geräte auch senken lassen. So kannst Du die Heizleistung etwa herunterfahren, wenn niemand zu Hause ist, und Dein Heim wieder auf eine angenehme Temperatur bringen, bevor Du nach Hause kommst.

Mit Google Nest hören Fernseher aufs Wort

fullscreen Mit Google Chromecast machst Du jeden TV smart. Bild: © TURN ON 2021

Dank Google Nest kann die Fernbedienung in der Schublade bleiben, Dein TV-Gerät hört künftig aufs Wort. Besonders einfach klappt das mit einem aktuellen Android-Fernseher von Sony, Philips, LG oder TCL. Hier ist die Sprachsteuerung via Google Assistant ohne Umwege möglich, Du musst Deinen smarten TV nur mit Deinem Google-Nest-System verbinden. Modelle von Samsung und Panasonic sollen diese Funktionalität nach und nach auch erhalten.

Wer keinen Fernseher besitzt, der sich von Haus aus mit Google Assistant versteht, kann die Sprachsteuerung nachrüsten. Die Chromecast-Streaming-Geräte von Google machen es möglich, einzige Voraussetzung ist ein freier HDMI-Anschluss am Fernseher.

Jalousien, Rollos und Vorhänge via Google Nest steuern

Rollos, Vorhänge oder Jalousien per Smart-Home-Assistant steuern – das ist nicht nur während des Urlaubs praktisch, wenn Du zwecks Einbruchsschutz Anwesenheit vorgaukeln möchtest. Auch im Alltag ist es sehr bequem, den Sichtschutz per Sprachbefehl hoch- und herunterzufahren.

Sehr verbreitet ist die Funktionalität noch nicht, aktuell lassen sich unter anderem Rollläden und Rollos des französischen Anbieters Somfy via IFTTT in ein Google-Smart-Home einbinden. Und Möbelhersteller Ikea hat mit Fyrtur und Kadrilj smarte Rollos, die sich sogar direkt mit dem Google Assistant verstehen.

Darüber hinaus gibt es Nachrüstlösungen für herkömmliche Rollos wie den smarten Motor von Soma. Das Kästchen wird mit der Zugschnur des Rollos verbunden und sorgt in Kombination mit dem zentralen Steuergerät, dem Soma-Connect-Device, dafür, dass der Sichtschutz auf Zuruf öffnet und schließt.

Ein smartes Plus an Sicherheit

Ist die Haustür eigentlich abgeschlossen? Hast Du ein intelligentes Türschloss montiert, musst Du Dir darüber künftig keine Gedanken mehr machen. Die sogenannten Smart Locks ermöglichen es, Türen aus der Ferne auf- und zuzuschließen sowie automatisch zu entriegeln, wenn Du nach der Arbeit nach Hause kommst. Diverse smarte Schlösser sind mit Google Nest kompatibel, darunter das August Smart Lock und Smart Lock Pro sowie die Ring Video-Türklingel.

Für das Plus an Sicherheit gibt es zahlreiche mit Google Nest kompatible Systeme, etwa von Gigaset, Netatmo und Arlo. Google selbst hat ebenfalls verschiedene Optionen von der Überwachungskamera bis zum kompletten Alarmsystem im Programm. Per Kommando an den Google Assistant zeigen die Geräte Dir beispielsweise, wer an der Haustür geklingelt hat oder weisen Dich auf ungebetene Gäste im Garten hin.