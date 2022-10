Warum geht WhatsApp nicht? Das kannst Du tun

Warum geht WhatsApp nicht? Vielleicht kam diese Frage bei Dir auch schon mal auf. Wir beschreiben hier mögliche Probleme mit der App und wie Du sie lösen kannst.

Ob Du mit alten Schulfreunden in Kontakt bleiben oder Deiner Verabredung nur schnell Bescheid geben willst, dass Du Dich verspätest – täglich wird über WhatsApp milliardenfach kommuniziert. Ärgerlich, wenn der Dienst nicht funktioniert. Wir verraten Dir, was Du dann tun kannst. Im Folgenden findest Du sieben gängige Probleme und mögliche Lösungen.

Internetverbindung sicherstellen

fullscreen Erscheinen keine zwei Haken, ist die Nachricht noch nicht rausgegangen. Stelle dann sicher, dass Dein Handy über eine Internetverbindung verfügt. Bild: © TURN ON Screenshot 2022

WhatsApp kann nur Nachrichten verschicken und empfangen, wenn es in der Lage ist, mit den App-Servern zu kommunizieren. Dafür ist eine Internetverbindung notwendig. Stelle also sicher, dass Dein Smartphone eine Verbindung zum WLAN herstellen oder mobile Daten nutzen kann.

Ob Dein Handy gerade mit dem Internet verbunden ist, kannst Du in der Regel am WLAN- oder Balkensymbol oben auf dem Homescreen erkennen. Überprüfe ansonsten in den Netzwerkeinstellungen, ob beide Optionen aktiviert sind. Manchmal hilft es, manchmal kurz den Flugmodus einzustellen oder, wenn Du unterwegs bist, den Standort zu wechseln.

Handy neu starten

Besteht eine Internetverbindung, aber WhatsApp geht trotzdem nicht, kann auch diese einfache Lösung helfen: Starte Dein Handy neu. Beim Herunter- und Hochfahren erledigen sich einige Probleme von selbst. Starte WhatsApp anschließend und überprüfe, ob der Nachrichtendienst wieder funktioniert.

Nötige Updates installieren

fullscreen Ob Updates für WhatsApp bereitstehen, kannst Du im Google Play Store (Android) nachsehen. Bild: © TURN ON Screenshot 2022

Probleme mit WhatsApp können zudem auftreten, wenn die App nicht auf dem neusten Stand ist. Ob es wichtige Updates für die Anwendung gibt, überprüfst Du auf Deinem Android-Smartphone im Google Play Store. Tippe auf Dein Profilbild oben rechts und anschließend auf "Apps und Gerät verwalten". Dort siehst Du, ob für Deine Apps Updates ausstehen.

Auf dem iPhone kannst Du im App Store nachsehen, ob es Updates für WhatsApp gibt. Tippe unten auf "Heute", dann auf Dein Profilbild. Dort wird Dir eine Übersicht ausstehender App-Aktualisierungen angezeigt.

Zeigen Google Play Store oder App Store verfügbare Updates für WhatsApp an, installiere sie und starte die App neu.

Smartphone-OS aktuell halten

Nicht nur die App, auch Dein Smartphonebetriebssystem sollte stets auf dem neusten Stand bleiben. Veraltete Android- oder iOS-Versionen werden von WhatsApp irgendwann nicht mehr unterstützt. Ob es Updates für Android oder iOS gibt, kannst Du in den Geräteeinstellungen nachsehen. Auf dem Android-Handy findest Du mögliche Updates unter "System > Systemupdate". Auf dem iPhone tippst Du in den Einstellungen auf "Allgemein > Softwareupdate".

App-Cache leeren

fullscreen Über die Geräteeinstellungen (Android) kannst Du den App-Cache von WhatsApp leeren. Bild: © TURN ON Screenshot 2022

Eine weitere mögliche Fehlerquelle ist der App-Cache. Bei der Nutzung von WhatsApp landen immer Daten im Hintergrundspeicher. Je voller dieser wird, desto anfälliger wird die App für Fehler. Um den Cache von WhatsApp unter Android zu leeren, rufe in den Einstellungen "Apps > Alle Apps > WhatsApp > Speicher und Cache" auf. Dort hast Du die Möglichkeit, den Speicherinhalt und den Cache der App zu leeren.

Auf dem iPhone wählst Du in den Einstellungen "Speicher und Daten > Speicher verwalten > Dateien prüfen und löschen" aus. Dort kannst Du wahlweise Dateien aus den Kategorien "Größer als 5 MB" oder "Häufig weitergeleitet" löschen. Damit machst Du Speicher frei, wodurch WhatsApp im Idealfall wieder etwas flotter läuft. Beachte aber, dass Du WhatsApp-Medien wie Fotos und Videos, die Du behalten möchtest, vorher anderweitig speicherst.

WhatsApp neu installieren

Bringen alle bisher genannten Lösungsansätze nicht den gewünschten Erfolg, ist es einen Versuch wert, die App zu deinstallieren und anschließend neu zu installieren. Lässt sich WhatsApp auf Deinem Smartphone noch öffnen, stelle sicher, dass Du vor der Neuinstallation ein Back-up erstellst – unter Android in Google Drive und auf dem iPhone in der iCloud.

Bei der Neuinstallation auf dem Smartphone wird WhatsApp Dich fragen, ob Du das zuletzt erstellte Back-up wiederherstellen möchtest, wenn Du Dich mit derselben Telefonnummer anmeldest, mit der die Sicherung erstellt wurde. Das Vorgehen bei Android und iOS ist identisch, folge einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Auf allgemeine Störung prüfen

fullscreen Sollte WhatsApp länger nicht funktionieren, kannst Du wichtige Dinge immer noch per Anruf klären. Bild: © Pexels/Efrem Efre 2022

Wenn nicht nur Du Dich fragst, warum WhatsApp nicht funktioniert, sondern auch Deine Bekannten, dann liegt wahrscheinlich eine Störung der App vor. Grund dafür sind beispielsweise überlastete Server, wenn gleichzeitig mehr Leute als gewöhnlich den Nachrichtendienst nutzen.

Ob dies der Fall ist, kannst Du beispielsweise auf allestörungen.de herausfinden. Die Website sammelt Störungsmeldungen von Nutzern, unter anderem für WhatsApp. Gehen gerade viele Meldungen ein, kannst Du von einer allgemeinen Störung der App ausgehen. Der Fehler liegt dann aufseiten WhatsApps und Du kannst zunächst nichts weiter tun, als abzuwarten. In der Regel sind solche Störungen schnell wieder behoben.

