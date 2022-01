Wasser, Körperfett und mehr: 5 smarte Waagen, die es ganz genau wissen

Moderne Waagen können weit mehr, als nur das Gewicht anzuzeigen: Die smarten Gadgets ermitteln unter anderem den Körperfettanteil, die Muskelmasse und den Wasseranteil, zugehörige Apps machen die Geräte zu praktischen Helfern auf dem Weg zu mehr Fitness und einer besseren Gesundheit. Fünf besonders gute smarte Waagen haben wir hier für Dich zusammengestellt.

Für Sportliche: Fitbit Aria Air

Wer noch mehr aus seinen Fitbit-Trackern herausholen will, sollte zur Aria Air greifen. Die smarte Waage ist mit allen Smartwatches und Fitness-Trackern des Herstellers kompatibel und sorgt für eine noch umfassendere Gesundheitsanalyse.

Die smarte Waage unterscheidet automatisch verschiedene Personen und listet für jede genaue Daten zum Gewicht auf, errechnet zudem den Body-Mass-Index (BMI). Via Bluetooth synchronisiert sich die Fitbit Aria Air mit der Fitbit-App, in der Du alle Messwerte in Form von Tabellen und Diagrammen aufbereitet einsehen kannst.

Für Motivation: Beurer BF 950

Die BF 950 von Beurer misst neben dem Körpergewicht auch den Körperfett- und Muskelanteil, die Knochenmasse, den Wasseranteil, den Body-Mass-Index sowie AMR und BMR. AMR (Active Metabolic Rate) bezeichnet die nötige Kalorienzufuhr, um das Gewicht zu halten. Der Wert wird aus Alter, Gewicht, Körpergröße und Aktivitätslevel errechnet und ist besonders für Sportler hilfreich. Die BMR (Basic Metabolic Rate) gibt den Kalorienverbrauch im Ruhezustand an.

Die smarte Waage verbindet sich via Bluetooth mit Beurers zugehöriger Health-Manager-App für iOS und Android. Hier werden alle ermittelten Daten von bis zu acht Nutzern gespeichert. Besonders motivierend bei einer Diät: Über den LED-Monitor gibt es sofort eine farbige Rückmeldung, wenn das Wunschgewicht erreicht ist. Außerdem gibt es einen integrierten Schwangerschaftsmodus, bei dem die Bioelektrische Impedanzanalyse (BIA) während der Messung deaktiviert wird.

Sichtbar: Soehnle Shape Sense Connect 100

Die Tragkraft der Soehnle Shape Sense Connect 100 beträgt maximal 200 Kilogramm. Die Messeinteilung erfolgt in 100-g-Schritten. Für genauere Informationen misst die Waage neben dem Gewicht auch den Anteil des Körperfetts und -wassers. Doch damit nicht genug: Auch der Body Mass Index (BMI) wird angezeigt.

Die Waage ist aus Sicherheitsglas hergestellt. Durch den rutschsicheren Stand wird außerdem eine genauere Messung ermöglicht. Nach kurzer Zeit schaltet sich das Gerät von selbst ab – ein praktisches Feature im Alltag. Besonders clever: Die Waage lässt sich auch per App steuern.

Mit Mehrwert: Withings Body+

Du stehst morgens auf der Waage und fragst Dich, was Du anziehen sollst? Die Personenwaage Body+ von Withings weiß die Antwort. Die smarte Waage zeigt auf ihrem Display nämlich neben dem Gewicht den lokalen Wetterbericht an. Wenn Du die Waage mit dem Schrittzähler in der Hersteller-App oder einem Withings-Wearable paarst, kannst Du auch die zurückgelegten Schritte des Vortages ablesen.

Neben dem reinen Gewicht misst die Body+ den Anteil an Körperfett und Wasser sowie die Muskel- und Knochenmasse und errechnet den BMI. Die Ergebnisse synchronisiert die smarte Waage via WLAN oder Bluetooth mit der Health-Mate-App auf dem Smartphone. Hier kannst Du Gewichtstrends verfolgen und bis zu acht Nutzerprofile anlegen. Außerdem gibt es einen Babymodus: Damit kannst Du das Gewicht des Säuglings messen, während er auf Deinem Arm ist. Im Schwangerschaftsmodus kann das Gewicht während der Schwangerschaft beobachtet werden. Zusätzlich liefert die App Ratschläge und Tipps für diese besondere Zeit.

Herzensangelegenheit: Medisana BS 600 connect & BS 650 connect

Neben dem Körperfettanteil, dem Knochengewicht sowie dem körpereigenen Muskel- und Wasseranteil messen die beiden neuen Waagen von Medisana zusätzlich automatisch die Herzfrequenz des Nutzers und errechnen dessen BMI. Dabei gilt: Ein niedriger Ruhepuls (Herzfrequenz in der Ruheposition) deutet auf ein gesundes Herz-Kreislauf-System hin. Die Daten können die Waagen anschließend via Bluetooth oder dank WiFi-Funktion mittels WLAN an die VitaDock+ App übertragen.

Bis zu acht Nutzer können die smarten Medisana-Waagen voneinander unterscheiden. Einziger Unterschied zwischen den zwei Modellen: Die Körperanalysewaage BS 650 connect ist mit hochwertigeren Indiumzinnoxid-Elektroden (ITO) ausgestattet, die bei der Körperanalyse für eine höhere Leitfähigkeit sorgen und somit eine noch präzisere Messung ermöglichen sollen.

