"Weiter voraus": Apple kündigt iPhone-14-Event am 7. September an

Es ist offiziell: Apple wird das iPhone 14 am 7. September 2022 vorstellen. Der Hersteller lud am Mittwoch zu einem Event unter dem Motto "Weiter voraus" ein. Erstmals seit Beginn der Pandemie werden auch wieder Medienvertreter live im Steve Jobs Theater dabei sein.

Am 7. September wird das wichtigste Apple-Event des Jahres starten. Ab 10 Uhr morgens (Pacific Time) wird der Hersteller aktuelle Produktneuheiten vorstellen – allen voran natürlich das iPhone 14. Neben dem Standardmodell mit 6,1-Zoll-Display erwarten wir das 6,7 Zoll große iPhone 14 Max, ein 6,1 Zoll großes iPhone 14 Pro sowie das 6,7 Zoll große Topmodell iPhone 14 Pro Max. Eine Mini-Variante wird es in diesem Jahr voraussichtlich nicht mehr geben.

iPhone 14, Apple Watch Series 8 & mehr

Während die beiden iPhone-14-Standardmodelle wohl keine großen Neuerungen aufweisen werden, sollen die Pro-Versionen den neuen A16-Chip, eine neue 48-Megapixel-Kamera und schnelleren RAM bekommen. Auch optisch dürfte sich hier etwas tun: Angeblich verschwindet die Notch bei den iPhone-14-Pro-Modellen erstmals. Stattdessen soll es eine pillenförmige sowie eine "Hole-Punch"-Aussparung im Display für Kamera und Sensoren geben. Bei den Standardmodellen sind hingegen neue Farben, schnelleres 5G und Wi-Fi 6E im Gespräch.

Neben dem iPhone 14 dürfte auch die Apple Watch Series 8 am 7. September Premiere feiern. Diese soll einen neuen Energiesparmodus und eine längere Akkulaufzeit bieten, Deine Körpertemperatur überwachen können und einen neuen S8-Chip an Bord haben. Auch hier wird Apple außer dem Standardmodell vermutlich eine Pro-Variante anbieten. Die Apple Watch Pro dürfte größer ausfallen als die Standardversion, ein robusteres Display haben und sich an Sportler mit besonderen Anforderungen an eine Smartwatch richten. Das schlägt sich vermutlich auch im Preis nieder: Die Apple Watch Pro könnte so teuer werden wie ein iPhone 13 Pro.

Darüber hinaus erwarten wir von Apple noch in diesem Jahr die zweite Generation der AirPods Pro, die zehnte Generation des iPad, ein aufgefrischtes iPad Pro und einen Apple Silicon Mac Pro. Allerdings dürften diese Geräte auf einem separaten Event vorgestellt werden – womöglich schon im Oktober.

So kannst Du das Apple-Event live verfolgen

Das Apple-Event mit dem Motto "Weiter voraus" wird live auf der Apple-Webseite gestreamt. Du kannst die Vorstellung der neuen iPhones aber auch bei YouTube, auf dem Apple TV oder über die Apple TV App verfolgen. Das Event startet um 10 Uhr morgens (Pacific Time), bei uns ist es dann bereits 19 Uhr abends. Außerdem halten wir Dich bei TURN ON über alle Neuvorstellungen auf dem Laufenden.