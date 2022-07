Weitere Infos zu den Specs des Motorola Razr 2022 durchgesickert

Kurz vor der Vorstellung des Motorola Razr 2022 am 2. August sind weitere Details zur Hardware-Ausstattung des Foldables bekannt geworden. Motorola selbst veröffentlichte Informationen zum Prozessor sowie dem Akku des Smartphones. Die chinesische Zertifizierungsbehörde TENAA enthüllte weitere Details zu den Maßen, Display, Arbeitsspeicher und internen Speicher des Foldables.

Auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo (via Android Authority) widerlegte Motorola kürzlich die Gerüchte zum Prozessor des Razr 2022. In den Gerüchten hieß es, dass das Foldable angeblich mit einem Snapdragon 8 Gen 1 auf den Markt kommen wird. Nun verkündete Motorola jedoch, dass der etwas schnellere Nachfolger, der Snapdragon 8 Plus Gen 1, zum Einsatz kommen wird. Zudem verriet das Unternehmen auch die Akkukapazität des Foldables. Diese liegt bei 3.500 mAh. Im Vergleich zum Galaxy Z Flip3 sind das 200 mAh mehr.

Razr 2022 könnte mit bis zu 18 GB Arbeitsspeicher kommen

Neben den offiziellen Informationen von Motorola sind noch weitere Details zum Razr 2022 aus der chinesischen Zertifizierungsbehörde TENAA ans Licht gekommen. Android Authority weist jedoch darauf hin, dass einige der Infos nicht zwangsläufig korrekt sein müssen, da es sich um Platzhalter handeln könnte.

Laut dem Datenblatt der TENAA besitzt das Razr 2022 ein 6,67 Zoll großes OLED-Display mit FHD+-Auflösung. Das Außendisplay setzt ebenfalls auf OLED-Technologie, ist 2,65 Zoll groß und soll eine Auflösung von 800 x 573 Pixeln bieten. Ein wenig überraschend sind die unterschiedlichen Arbeitsspeicher-Konfigurationen. Laut Datenblatt soll es drei Varianten mit 8 GB, 12 GB und 18 GB geben. Letztere Variante scheint allerdings für ein faltbares Gerät überdimensioniert.

Beim internen Speicher wird es 128 GB, 256 GB und 512 GB als Optionen geben. Die Maße des Razr 2022 sollen 167 mm x 79,79 mm x 7,62 mm betragen und es soll 200 Gramm auf die Waage bringen. Ob die Specs tatsächlich korrekt sind, erfahren wir spätestens zum 2. August, wenn das Razr 2022 zusammen mit dem 200-Megapixel-Smartphone Motorola X30 Pro vorgestellt wird.