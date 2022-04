Werde mit den SATURN Webinaren zum Technik-Profi

Du hast Probleme mit einem bestimmten Gerät oder möchtest Dein Know-how in verschiedenen technischen Bereichen verbessern? In den kostenlosen SATURN Webinaren werden Dir wertvolles Wissen und Technik-Skills vermittelt. Um welche Themen es in den Webinaren geht und wann sie stattfinden, erfährst Du hier.

Demnächst starten wieder die SATURN Webinare, bei denen Du Dir jede Menge Technikwissen aneignen kannst. Dort werden unter anderem Themen wie die Einrichtung der Fritzbox 7590, Tipps und Tricks bei der Nutzung von Android und iOS sowie die Bedienung von Smart TVs behandelt. Die Webinare finden in Kooperation mit der Deutschen Technikberatung statt – Technikexpertise ist also gesichert.

Um an den SATURN Webinaren teilzunehmen, suchst Du Dir einfach das gewünschte Thema aus und meldest Dich auf der Webseite dafür an. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Du solltest mit der Anmeldung also nicht zu lange warten. Aber keine Sorge: Jedes Webinar findet mehrfach statt. Solltest Du für einen Termin keinen Platz ergattern können, kannst Du einfach einen anderen auswählen.

Im Folgenden findest Du eine Übersicht zu allen Themen, Schwerpunkten und Terminen.

SATURN Webinare: Themen, Schwerpunkte, Termine

fullscreen In den Webinaren zur Fritzbox 7590 erfährst Du alle wichtigen Infos über den Router. Bild: © AVM GmbH 2019

FRITZ!Box 7590 Webinar für Beginner

Inhalte : Anschlüsse und Standort, Einrichtung, Wizards und mehr

: Anschlüsse und Standort, Einrichtung, Wizards und mehr Termine : 25.04. / 25.05. / 20.06. / 20.07. / 15.08. / 14.09. / 10.10., jeweils von 18:00 bis 19:00 Uhr

FRITZ!Box 7590 Webinar für Fortgeschrittene

Inhalte : Erweiterte Funktionen, FRITZ!Fon-App, Telefonie-Funktionen und mehr

: Erweiterte Funktionen, FRITZ!Fon-App, Telefonie-Funktionen und mehr Termine : 27.04. / 23.05. / 22.06. / 18.07. / 17.08. / 12.09. / 12.10., jeweils von 18:00 bis 19:00 Uhr

fullscreen Du möchtest Dein Smartphone noch effektiver nutzen? In den Webinaren bekommst Du hilfreiche Tipps und Tricks für Android und iOS. Bild: © Look!/Adobe Stock 2020

Tipps & Tricks Android

Inhalte : Gesten, Widgets, Sprachsteuerung und mehr

: Gesten, Widgets, Sprachsteuerung und mehr Termine : 02.05. / 01.06. / 27.06. / 27.07. / 22.08. / 21.09. / 17.10., jeweils von 18:00 bis 19:00 Uhr

Tipps & Tricks iOS

Inhalte : Anpassung des Kontrollzentrums, Mehrfinger-Gesten, Haptic Touch / Force Touch und mehr

: Anpassung des Kontrollzentrums, Mehrfinger-Gesten, Haptic Touch / Force Touch und mehr Termine : 04.05. / 30.05. / 29.06. / 25.07. / 24.08. / 19.09. / 19.10., jeweils von 18:00 bis 19:00 Uhr

fullscreen Wenn es bei der Einrichtung Deines Fernsehers noch hakt, lohnt sich die Teilnahme an den Webinaren für Smart-TVs. Bild: © Samsung 2020

LG Smart TV für Beginner

Inhalte : Grundlegende Bedienung & Individualisierungsmöglichkeiten, App Store, Mediatheken

und mehr

: Grundlegende Bedienung & Individualisierungsmöglichkeiten, App Store, Mediatheken und mehr Termine : 09.05. / 08.06. / 04.07. / 03.08. / 29.08. / 28.09. / 24.10., jeweils von 18:00 bis 19:00 Uhr

Samsung Smart TV für Beginner

Inhalte : Grundlegende Bedienung & Individualisierungsmöglichkeiten, App Store, Mediatheken

und mehr

: Grundlegende Bedienung & Individualisierungsmöglichkeiten, App Store, Mediatheken und mehr Termine : 11.05. / 06.06. / 06.07. / 01.08. / 31.08. / 26.09. / 26.10., jeweils von 18:00 bis 19:00 Uhr

fullscreen In den Webinaren lernst Du, alle wichtigen Dinge über die Nutzung von Windows (und macOS). Bild: © Microsoft 2021

Windows für Beginner

Inhalte : Grundlegende Bedienungselemente, neue Features, Individualisierungsmöglichkeiten, Antiviren-Programme und mehr

: Grundlegende Bedienungselemente, neue Features, Individualisierungsmöglichkeiten, Antiviren-Programme und mehr Termine : 16.05. / 15.06. / 11.07. / 10.08. / 05.09. / 05.10., jeweils von 18:00 bis 19:00 Uhr

macOS für Beginner