WhatsApp-Glückwünsche zum Hochzeitstag: Es geht auch lustig!

Wir liefern Dir passende Ideen für WhatsApp-Glückwünsche zum Hochzeitstag. Ob für Freunde, Familie oder den eigenen Partner – hier findest Du liebe und lustige Sprüche zum Hochzeitstag.

Du kannst sie per Direktnachricht verschicken, in den Status setzen oder – ganz altmodisch – in eine Karte schreiben: Schnappe Dir einfach unsere WhatsApp-Glückwünsche zum Hochzeitstag und kopiere den Spruch Deiner Wahl. Mit einem Bild oder einem Emoji versehen schickst Du sie an das glückliche Paar oder den eigenen Ehemann/die eigene Ehefrau. Insbesondere bei lustigen Sprüchen machst Du am besten mit einem Emoji deutlich, dass sie nur mit einem Augenzwinkern betrachtet werden sollten.

Klassische Glückwünsche zum Hochzeitstag

fullscreen Ob einfach, poetisch oder kitschig: Hauptsache, Deine Glückwünsche kommen von Herzen! Bild: © Pexels/Jonathan Borba 2022

Zeige Deinen Liebsten, dass Du an diesem besonderen Tag an sie denkst und wünsche ihnen Glück mit einem dieser Glückwünsche oder poetischen Sprüche:

Das große Glück der Liebe besteht darin, Ruhe in einem anderen Herzen zu finden.

"Heiraten ist nicht das Happy End, sondern immer erst ein Anfang." (Frederico Fellini)

Wichtiger als alles andere ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet.

Ehe ist, die kleinen Fehler des anderen mit Liebe zuzudecken!

Wie gut ist es, einen Heimathafen zu haben, gerade in den Stürmen des Lebens!

Das größte Geschenk, das uns das Leben machen kann, ist ein Herz, das sich in Liebe für uns öffnet.

Liebe besteht darin, dass einer vorausgeht, um den Weg für den anderen vorzubereiten – und das Tag für Tag und Jahr für Jahr.

"Die Ehe ist eine Brücke, die man täglich neu bauen muss, am besten von beiden Seiten." (Ulrich Beer)

Wir wünschen, dass euch eure Liebe jeden Tag noch näher zueinander bringt und dass euch das Glück niemals im Stich lässt!

Wo auch immer die Reise hingeht, ihr habt doch alles im Gepäck was man braucht: euch!

Kein Weg ist zu weit, um dort anzukommen, wo das Herz zu Hause ist.

Was für ein Glück, wenn du jemanden findest, der so ganz genau in Dein Herz passt!

"Die schönsten Erinnerungen sammelt man immer zu zweit." (Luise Rinser)

Zwei Menschen, eine Zukunft, zwei Seelen, ein Traum, zwei Herzen, eine Liebe.

stetig euch einander näher bringen. Niemand lasse euch das Glück im Stich. Jeder wünscht euch das – vor allem ich! Man sieht es euch an, dass ihr füreinander bestimmt wart, seid und immer bleiben werdet!

und keiner soll es wagen, euch beide zu entzweien! Auch wenn das Feuer der Leidenschaft nun etwas kleiner brennt, das Band der Liebe wird mit jedem Jahr stärker.

Die Liebe zwischen zwei Menschen lebt von den schönen Augenblicken. Aber sie wächst durch die schwierigen Zeiten, die beide gemeinsam bewältigen.

viele weitere glückliche Ehejahre. Bleibt voller Liebe und gesund, seid glücklich und treibt es bunt. Gemeinsam den Weg des Lebens gehen,

dem anderen stets zur Seite stehen, Liebe und Geborgenheit, Freude und Heiterkeit, Sorgen und Traurigkeit – geht weiter euren Weg zu zweit. Die Jahre vergehen, doch die schönen Erinnerungen bleiben.

WhatsApp-Glückwünsche mit Bildern

Wer nicht nur mit einem Spruch, sondern auch mit einem passenden Bild zum Hochzeitstag gratulieren möchte, kann entweder selber kreativ werden oder bei Plattformen wie Pinterest stöbern. Ist dort nicht das Richtige dabei, kannst Du zum Beispiel bei kostenlosen Bilddatenbanken wie Pexels oder Pixabay nach geeigneten Bildern suchen. Dann setzt Du mit einem Bildbearbeitungsprogramm oder direkt in WhatsApp einen schönen Spruch darauf und verschickst das Ganze an das glückliche Ehepaar oder den Partner/die Partnerin.

Lustige WhatsApp-Sprüche zum Hochzeitstag

fullscreen Nimm das Leben – und die Ehe – nicht immer bitterernst, ein bisschen Humor tut gut. Bild: © Pexels/Lena Glukhova 2022

Viele Ehepaare, die lange glücklich zusammen leben, betonen die Wichtigkeit von Humor. Gemeinsam lachen zu können, verbindet. Warum also nicht mal mit einem Augenzwinkern zum Hochzeitstag gratulieren? Hier kommen passende WhatsApp-Sprüche:

dann bleibt ihr glücklich und satt seid ihr auch. Die fünf besten Worte in einer erfolgreichen Ehe: "Ja, Schatz, du hast Recht."

Wahre Liebe ist, wenn man sich auch mit 80 noch auf den Hintern haut – egal wo er hängt.

Richtig verheiratet ist der Mann erst dann, wenn er jedes Wort versteht, dass seine Frau nicht gesagt hat.

Die Ehe ist dazu da, Probleme gemeinsam zu lösen, die man alleine nicht hätte.

Liebe ist wie ein Vollbad: einlassen, warm halten und darin baden, bis man schrumpelig ist.

Eine gute Ehe ist wie Haarspray: perfekter Halt, ohne zu kleben!

Die Ehe ist eine Beziehung zweier Menschen, in der der eine immer Recht hat und der andere der Mann ist.

Die Braut trägt die Farbe Weiß als Zeichen der Freude. Warum trägt der Mann eigentlich einen schwarzen Anzug?

Der Meinungsaustausch in unserer Ehe funktioniert großartig. Ich gehe mit meiner Meinung zu meiner Frau und komme mit ihrer Meinung wieder zurück.

Eine gute Ehe ist, wenn beide die Hosen anhaben. Eine besonders gute Ehe ist, wenn keiner von beiden eine Hose anhat.

Wir beide gehen durch dick und dünn, heißt es. Das scheint zu stimmen: Vor unserer Ehe war ich dünn, jetzt bin ich dick.

"Es gibt zwei Perioden, in denen ein Mann eine Frau nicht versteht: vor der Hochzeit und nach der Hochzeit." (Robert Lembke)

Man kann in der Ehe auch schon mal "Nein" sagen zur Frau. Also ganz leise, wenn die Musik sehr laut ist. Oder wenn sie schläft.

Glückwünsche zum Hochzeitstag für den Partner/die Partnerin

fullscreen Gemeinsam lachen und gemeinsam durch dick und dünn gehen – ein schönes Lebensziel! Bild: © Pexels/Dmitriy Ganin 2022

Auch der eigene Partner/die eigene Partnerin freut sich sicherlich über einen WhatsApp-Gruß zum Hochzeitstag – zum Beispiel, wenn ihr euch erst später am Tag sieht. Dann überrasche ihn/sie doch mit einer lieben Botschaft aufs Smartphone am Morgen: