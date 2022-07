WhatsApp-Glückwünsche zur Geburt: Passende Ideen für Jungen & Mädchen

Du kennst frisch gebackene Eltern? Dann schicke ihnen liebe WhatsApp-Glückwünsche zur Geburt. Wir liefern Dir passende Ideen für Jungen und Mädchen.

Juhu, der Nachwuchs ist da! Um den kleinen Menschen in Deiner Familie oder dem Freundes- und Bekanntenkreis gebührend willkommen zu heißen, muss nicht sofort ein teures Geschenk her. Damit kann der kleine Wurm anfangs eh noch nichts anfangen. Allerdings freuen sich die stolzen Eltern sicherlich über WhatsApp-Glückwünsche zur Geburt – einfach als Zeichen, dass Du an sie denkst und Dich mit ihnen freust. Wir liefern Dir passende Ideen.

Allgemeine WhatsApp-Glückwünsche zur Geburt

fullscreen So kleine Füßchen – aber so große Freude! Bild: © Pexels/Rene Asmussen 2022

Dich hat die freudige Nachricht gerade erst erreicht und Du kennst das Geschlecht des neuen Erdenbürgers noch nicht oder Du möchtest die Glückwünsche geschlechtsneutral halten? Dann kommen hier passende Ideen:

Hurra, euer Kind ist da!

Wir gratulieren recht herzlich zur Geburt eures Babys und wünschen viel Freude!

Wir wünschen euch alles Glück der Welt!

Möge es immer auf der Sonnenseite des Lebens stehen!

Wir heißen den neuen Erdenbürger herzlich willkommen!

Endlich ist die lange Zeit des Wartens vorbei.

Wir freuen uns mit euch! Herzlichen Glückwunsch!

Es gibt aber auch einige schöne Reime, Zitate und Sprüche zur Geburt, die sich als WhatsApp-Gruß eignen:

Wer meint, Reichtum ist alles, hat noch nie das Lächeln eines Kindes gesehen.

Die kleinsten Füße hinterlassen die schönsten Spuren.

Eine Erde ohne Kinder wäre wie eine Nacht ohne Sterne.

Kinderlärm ist die schönste Zukunftsmusik!

In den Augen eines neugeborenen Kindes spiegelt sich das Wunder des Lebens.

"Ein Stück Mama, ein Stück Papa und ganz viel Wunder!" (Frank von Schillerberg-Gosheim)

"Drei Dinge sind uns aus dem Paradies geblieben: die Blumen des Tages, die Sterne der Nacht und die Augen der Kinder." (Dante)

Ein Kind macht ein Haus glücklicher, den Alltag interessanter, die Liebe stärker, die Nächte kürzer und die Tage länger!

"Ein Baby ist ein Geschenk des Himmels: Es trägt noch das Strahlen der Sonne im Gesicht, den Glanz der Sterne in den Augen, und das Schmunzeln des Mondes auf den Lippen." (Barbara Schniebel)

Es steht im Kalender ganz groß und dick,

man kann es sehen mit einem Blick.

Ein wichtiger Tag mit großem Fest,

an dem Du Dich kräftig feiern lässt.

Herzlichen Glückwunsch zu Deiner Geburt!

rundum ein Geschöpfchen, so süß anzusehen.

Ein Mündchen zum Saugen, zartseidiges Haar,

zwei staunende Augen, ein Traum wurde wahr!

Wir gratulieren ganz herzlich dem Elternpaar.

wir wünschen ihm allseits viel Sonnenschein.

aus jedem Blick verspricht,

so reich ist doch an Hoffnung

ein ganzer Frühling nicht!"

(Hoffmann von Fallersleben)

Glückwünsche zur Geburt eines Jungen

fullscreen Ein Baby stellt das Leben der Eltern auf den Kopf. Bild: © Pexels/Pixabay 2022

Wer seinen Freunden oder Verwandten zur Geburt ihres Sohnes gratulieren möchte, findet hier passende Ideen für WhatsApp-Sprüche:

Ein Baby wohnt nun mit im Haus,

gleich sieht die Welt viel heller aus.

Der Kleine wird euch viel Freude machen,

er soll fröhlich sein und ganz viel lachen.

ich freue mich sehr mit dem Elternpaar!

Ein kleiner Junge – gesund und prächtig,

wir freuen uns mit euch ganz mächtig!

wir senden viel Glück und Gesundheit mit.

für Oma und Opa hat sich ein Traum erfüllt.

Glückwünsche zur Geburt eines Mädchens

fullscreen Jetzt hat der kleine Wurm erst einmal die volle Aufmerksamkeit. Bild: © Pexels/Pixabay 2022

Willst Du den frisch gebackenen Eltern zur Geburt ihrer Tochter gratulieren, dann versuche es doch mit einem dieser WhatsApp-Glückwünsche zur Geburt:

Der Himmel strahlt, es ist eine Wonne,

nun habt ihr eure eigene kleine Sonne.

wir freuen uns mit euch ganz mächtig.

Und sicher stimmt auch dieser Satz:

Ein Töchterchen, anmutig, fein,

ist stets des Hauses Sonnenschein!

Wenn es um das Glück geht, ist sie mit Sicherheit die Größte!

Doppeltes Glück: Glückwünsche bei Zwillingsgeburten

fullscreen Zwillingseltern haben bald alle Hände voll zu tun – zeig ihnen, dass Du an sie denkst. Bild: © Pixabay/Karen Warfel 2022

Glück hoch zwei – dürfen sich Freunde oder Verwandte über Zwillinge freuen, dann gratuliere ihnen mit einem dieser Sprüche zur Geburt des kleinen Doppelpacks:

Einmalig seid ihr, zweimalig euer Nachwuchs. Herzlichen Glückwunsch!

Es lächelt die Mutter, es strahlt der Papa,

endlich ist der Nachwuchs da.

Wer hätte das vom Storch gedacht,

dass er gleich doppelt hat's gebracht.

dass ich gleich doppelt gratulieren muss.

Mit Zwillingen zu euch sogar.

Und als er kam, da war was los,

denn sein Paket war ziemlich groß.

Denn es enthielt ein Doppelglück,

ganz süße Babys, gleich zwei Stück.

Ich wünsche euch deswegen

auch doppeltes Glück und Segen!

Glückwünsche speziell an die Eltern gerichtet

fullscreen Wenn aus Liebe Leben wird, hat Glück einen Namen. Bild: © Pexels/Josh Willink 2022

Klar, wird der kleine Knirps fortan im Fokus stehen. Aber lass uns die Eltern darüber nicht vergessen – sie haben schließlich ein Wunder vollbracht. Zeit zu gratulieren, zum Beispiel mit diesen WhatsApp-Glückwünschen:

Herzlichen Glückwunsch an Mama und Papa!

Wir wünschen euch eine wunderbare Zeit zu dritt!

Wir wünschen euch eine wunderbare Zeit zu dritt! Alles Gute für die frisch gebackenen Eltern!

Freut euch auf die längsten, lautesten, schlaflosesten und schönsten Nächte eures Lebens!

Freut euch auf die längsten, lautesten, schlaflosesten und schönsten Nächte eures Lebens! Herzlichen Glückwünsch zur Beförderung!

Ihr habt jetzt offiziell den Rang "Mama und Papa" erreicht!

Wer es lieber poetischer mag, kann es mit einem dieser schönen Zitate oder Sprüche zur Geburt versuchen: