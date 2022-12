WhatsApp lässt Dich jetzt eigene Avatare erstellen – so geht's

WhatsApp hat wieder eine neue Funktion: Ab sofort kannst Du eigene Avatare in der Messenger-App erstellen. Diese kannst Du als Profilbild verwenden oder in Form von personalisierten Stickern versenden. Wir zeigen Dir, wie's funktioniert.

Neue Funktion: Avatare für WhatsApp

Facebook und Instagram haben sie bereits eingeführt, jetzt zieht WhatsApp nach: Die Messenger-App bietet nun Avatare als Ausdrucksform. Das teilen die App-Betreiber per Blogpost mit. Ab sofort kannst Du eine digitale Version von Dir erstellen und diese als Profilbild nutzen oder in Form von Stickern in Chats verwenden. Die 36 unterschiedlichen Sticker drücken verschiedene Gefühlslagen und Stimmungen aus, sodass Du im Chat auf viele Situationen mit einem passenden Avatar reagieren kannst.

Bereits jetzt bietet WhatsApp eine große Auswahl an verschiedenen Frisuren, Gesichtszügen, Outfits und Accessoires. Dennoch wollen die App-Entwickler weiterhin Stilverbesserungen an Beleuchtung, Schattierung und Frisurtexturen vornehmen. Die WhatsApp-Avatare dürften also regelmäßige Updates bekommen.

Kann ich WhatsApp-Avatare bereits verwenden?

Ob die neue Funktion bereits bei Dir angekommen ist, kannst Du in den App-Einstellungen nachsehen: Hast du in Android WhatsApp geöffnet, tippst du auf die drei Punkte oben rechts und dann auf "Einstellungen".

Auf dem iPhone rufst Du die WhatsApp-Einstellungen über das Zahnradsymbol in der Leiste unten rechts auf. Erfolgte das App-Update bereits, siehst Du unter Deinem Profilbild den neuen Menüpunkt "Avatar". Dann kannst Du mit der folgenden Anleitung einen Avatar erstellen.

Einen eigenen Avatar für WhatsApp erstellen: So geht's

fullscreen In den WhatsApp-Einstellungen findest Du die neue Avatar-Funktion. Bild: © TURN On Screenshot 2022

Um Dir Deinen Avatar als Dein virtuelles Ebenbild zu erstellen, gehst Du wie folgt vor:

Öffne WhatsApp. Rufe die Einstellungen auf – in Android über die drei Punkte oben rechts, in iOS über das Zahnradsymbol unten rechts. Wähle den zweiten Menüpunkt mit der Beschriftung "Avatar" aus. Tippe im sich öffnenden Fenster auf "Deinen Avatar erstellen". Bestätige die Informationen im nächsten Schritt mit "Los geht's". Wähle zuerst einen Hautton für Deinen Avatar aus, danach kannst Du Frisur, Haarfarbe, Figurtyp, Gesichtsform und -merkmale, Outfit, Accessoires etc. festlegen. Tippe am Ende auf "Fertig" oben rechts. Dein Avatar wird erstellt und Du kannst ihn als Profilbild oder als Sticker in einem Chat verwenden.

fullscreen WhatsApp führt Dich Schritt für Schritt durch die Erstellung Deines Avatars. Bild: © TURN On Screenshot 2022 fullscreen Am Ende wird Dein digitales Ebenbild erstellt und Du kannst es als Profilbild oder als Sticker nutzen. Bild: © TURN On Screenshot 2022

WhatsApp-Avatar an Freunde verschicken

Möchtest Du Dein digitales Ebenbild als Sticker verschicken, rufe einen beliebigen Chat auf, tippe auf das Emoji-Symbol im Textfeld und anschließend auf das neue Avatar-Symbol unten rechts in der Leiste – direkt neben der Auswahl für Sticker. Dort findest Du 36 Versionen Deines Avatars, die unterschiedliche Gefühle oder Lebenslagen symbolisieren. Tippst Du eine davon an, taucht sie im Chat auf.

