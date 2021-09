WhatsApp: Neue Chat-Blasen für iOS & Emoji-Reaktionen kommen

WhatsApp bekommt wohl bald Emoji-Reaktionen als neue Funktion spendiert. Auch gibt es einen Hinweis auf ein frisches Design der Chat-Blasen für die iOS-Version der beliebten Kommunikations-App.

Die Emoji-Reaktionen funktionieren in einer WhatsApp-Vorabversion offenbar so ähnlich wie in Instagram. Die Nutzer wählen bei Bedarf ein Emoji aus und reagieren damit auf eine Textnachricht. Unter einer Nachricht kann eine unbegrenzte Anzahl an Reaktionen stehen, aber bei mehr als 999 Reaktionen werden sie als "999+" gezählt. Auch kann in Gruppenchats jeder sehen, wer auf eine Nachricht reagiert hat. Das alles schreibt jedenfalls WABetainfo.

Neue Chat-Blasen für iOS

Die neuen Chat-Blasen für iOS werden voraussichtlich rundlicher aussehen und bekommen einen neuen Farbton. Mit den "Chat-Blasen" sind die ovalen Sprechblasen in den Chats gemeint, die jeweils den Text der Nachrichten enthalten. Außerdem sind sie, beurteilt an einer WhatsApp-Vorabversion, größer und sehen moderner aus. Der Dark- und Light-Modus von WhatsApp unterscheidet sich optisch so stärker.

Chat-Blasen könnten auch für Android kommen

Für Android sind die neuen Chat-Blasen noch nicht in der Entwicklung. Der Designer Braian Dario Vargas hat sich aber überlegt, wie die Blasen in Android 11 aussehen könnten und eine Vorschau gestaltet.

Die Emoji-Reaktionen sollen sowohl für die Android- als auch für die iOS-Version von WhatsApp erscheinen. Die neuen Chat-Bubbles befinden sich aktuell wohl nur für iOS in der Entwicklung. Es gibt aber noch keine Informationen dazu, wann die neuen Features allen Nutzern zur Verfügung gestellt werden können.