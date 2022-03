WhatsApp Plus: Das musst Du über die App wissen

WhatsApp Plus ist eine inoffizielle Mod für den populären Messenger aus dem Hause Facebook. Die App bietet viele Funktionen, die bei der normalen Chat-App fehlen. Allerdings birgt die Nutzung auch einige Risiken. Wir klären auf.

Was ist WhatsApp Plus?

Empfehlung des Autors: Tech WhatsApp-AGB: Was steht da eigentlich drin?

WhatsApp Plus ist ein Messenger, der auf WhatsApp basiert. Die beiden Chatdienste sehen sich sehr ähnlich und funktionieren weitestgehend gleich. WhatsApp Plus ist wie eine Mod bei einem Computerspiel: Sie erweitert den offiziellen Messenger um verschiedene Funktionen. Genau wie bei den meisten Gaming-Mods kommt WhatsApp Plus allerdings nicht aus offizieller Quelle.

Entwickler von WhatsApp Plus ist Mounib Al Rifai alias Rafalense. 2015 sorgte jedoch eine Unterlassungserklärung von Facebook dafür, dass er die Entwicklung einstellen musste. Komplett verschwunden ist WhatsApp Plus dennoch nicht. Es existieren zahlreiche Klone, die von anderen Entwicklern stammen, darunter zum Beispiel JTWhatsApp und WhatsApp Plus Reborn.

Vorteile von WhatsApp Plus

Im Vergleich zum offiziellen WhatsApp-Messenger bietet die Plus-Variante einige zusätzliche Funktionen. Hier eine Übersicht:

Die Farben von Benutzeroberfläche und Schriftart sind individuell einstellbar.

Der Messenger erlaubt den Versand von größeren Audio-, Video- und Bilddateien.

Nutzer können ausgewählte Sätze aus einer Sprachnachricht kopieren.

Das Profilbild lässt sich verbergen.

Für die Benutzeroberfläche lassen sich verschiedene Designthemen festlegen.

Nachteile von WhatsApp Plus

Neben den genannten Vorteilen gibt es mehrere schwerwiegende Nachteile bei der Verwendung von WhatsApp Plus und den späteren Mods:

Du verstößt mit der Verwendung von WhatsApp Plus gegen die Nutzungsrichtlinien des Originals und kannst von WhatsApp gesperrt werden.

Die App steht nicht im Google Play Store oder in Apples App Store zum Download bereit, sondern nur bei Drittanbietern und muss als APK-Datei als Download besorgt und installiert werden. Diese Quellen können unsicher sein und eventuell Malware auf Dein Smartphone schleusen.

Da inzwischen zahlreiche unterschiedliche Klone von WhatsApp Plus existieren, ist es sehr unübersichtlich, von welchen Entwicklern welche Version stammt.

Bei manchen WhatsApp-Plus-Mods musst Du für die Zusatzfunktionen bezahlen.

Solltest Du WhatsApp Plus nutzen?

Empfehlung des Autors: Tech WhatsApp-Alternative: Diese 8 Messenger-Apps solltest Du kennen

Wir raten Dir davon ab, WhatsApp Plus oder einen seiner Nachfolger zu nutzen. Auch wenn die Mods viele spannende Funktionen versprechen, überwiegen doch die Risiken bei der Nutzung – von sich einschleichender Malware auf Deinem Smartphone bis hin zum Ausschluss vom offiziellen WhatsApp-Messenger.

Wenn Du eine Messenger-Alternative suchst, die nicht von Facebook stammt, empfehlen wir Dir unter anderem Threema, Signal, Telegram und Viber.