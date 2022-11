WhatsApp-Umfrage erstellen: So geht's in Android und iOS

Endlich! WhatsApp hat eine eigene Umfragefunktion. Vorbei sind die Zeiten, in denen Du nur über Umwege per Doodle oder einem anderen Tool Abstimmungen mit Deinen WhatsApp-Kontakten machen konntest. Wir zeigen Dir, wie einfach Du eine WhatsApp-Umfrage erstellen kannst – in Android und iOS.

Abstimmungen in WhatsApp-Gruppen können ganz schön nerven! Vor allem, wenn es um Umfragen mit mehr als einer Person geht, wird es schnell unübersichtlich und konfus. Mit der neuen Umfragefunktion für den Messenger kannst Du schnell und einfach ein Meinungsbild zu bestimmten Themen oder Terminvorschlägen einholen – und bekommst das Ergebnis sehr übersichtlich präsentiert. Wir zeigen Dir, wie's geht.

WhatsApp-Umfrage erstellen: So geht's Schritt für Schritt

fullscreen Bei Android-Smartphones verbirgt sich die neue Umfragefunktion hinter dem Büroklammer-Button. Bild: © TURN ON Screenshots 2022

Die neue Umfragefunktion steht sowohl für Einzelchats als auch für Gruppenchats zur Verfügung, die Nutzung ist ganz einfach. So erstellst Du eine Umfrage:

Öffne WhatsApp auf Deinem Android-Smartphone oder iPhone. Rufe den Chat auf, in dem Du eine Umfrage erstellen möchtest. Tippe auf das Büroklammersymbol für Anhänge im Textfeld (Android) beziehungsweise auf den Plus-Button (iOS) und wähle "Umfrage" aus. Jetzt öffnet sich das Umfragetool: Du kannst eine Frage stellen und darunter bis zu zwölf Abstimmungsoptionen vorgeben. Drücke auf den Pfeil zum Senden und Deine Umfrage erscheint im Chat. Alle Chatteilnehmer können nun eine oder mehrere Antwortoptionen auswählen. Auch Du selber kannst bei der Abstimmung mitmachen.

Vor- und Nachteile der neuen Umfragefunktion

Es ist superpraktisch, dass der Messenger jetzt eine eigene Umfragefunktion integriert hat. So musst Du nicht mehr auf Tools wie Doodle zurückgreifen, um eine externe Umfrage mit WhatsApp-Kontakten zu erstellen, die Du dann per Chat teilst. Die WhatsApp-Umfrage liefert eine schnelle Übersicht, ohne dass Du den Chat verlassen musst. Der Stand der Abstimmung ist zu jeder Zeit für jedes Chatmitglied ersichtlich. Selbst Abstimmungen per Emoji-Reaktion sind nicht so übersichtlich und intuitiv verständlich wie die neue WhatsApp-Umfrage.

Noch ist die Abstimmungsfunktion aber sehr einfach gehalten und bietet nicht dieselben Möglichkeiten wie Doodle oder andere Tools. So kannst Du einer Antwortoption nur zustimmen oder eben nicht. Gerade bei Terminabsprachen könnte es jedoch sinnvoll sein, auch eine "Vielleicht"-Option zu haben. Außerdem hast Du keine Möglichkeit, die Antwortoptionen zu begrenzen. Du solltest es also explizit dazuschreiben, wenn Du nur eine Antwort pro Person wünschst.

Derzeit lassen sich WhatsApp-Umfragen auch nicht weiterleiten. Du kannst allerdings darauf antworten oder per Emoji reagieren.

Zusammenfassung