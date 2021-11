WhatsApp Web bekommt Editor zur Erstellung eigener Sticker

Wer in WhatsApp gerne mit Stickern kommuniziert, wird sich über das aktuelle Update von WhatsApp Web besonders freuen. Ab sofort gibt es nämlich einen sogenannten "Sticker Maker", mit dem Du Deine eigenen Sticker entwerfen kannst. Der Editor erscheint nächste Woche auch für die Desktop-App.

Wie die Webseite The Verge berichtet, kannst Du in der Web-Variante von WhatsApp ab sofort Deine eigenen Sticker kreieren. Sticker sind eine beliebte Alternative zu Emojis und GIFs, mit denen Du Deine Reaktion auf etwas zum Ausdruck bringen kannst. Bisher konntest Du Sticker nur aus vorgefertigten Paketen erhalten oder musstest sie in Apps von Drittherstellern erstellen.

Sticker im Editor verschönern und betexten

Wer WhatsApp in der Web-Version nutzt, kann bereits fleißig eigene Sticker designen. Dafür klickst Du auf das Büroklammer- und anschließend auf das Sticker-Symbol. Dann öffnet sich ein Fenster, in dem Du ein eigenes Bild hochladen kannst.

Das Bild kannst Du anschließend freistellen und mit einfachen Werkzeugen verschönern. Du kannst beispielsweise Texte oder Emojis einfügen, es mit Stiften bemalen oder noch weiter zuschneiden. Beim Zuschneiden sind allerdings nur quadratische Formate möglich. Nach der Erstellung Deines Stickers wird dieser in Deiner Sammlung gespeichert und Du kannst ihn immer wieder benutzen.

Erstellung von Stickern wird komfortabler

Die Erstellung von eigenen Stickern in WhatsApp ist eigentlich nicht neu. Schon vor dem Editor für die Web-Version gab es zahlreiche Apps von Drittherstellern, mit denen sich eigene Sticker erstellen und anschließend in WhatsApp importieren ließen. Der Sticker Maker in WhatsApp Web dürfte aber weitaus komfortabler sein, da Nutzer hier eine Maus beim Design verwenden können, die sehr viel präziser als eine Touch-Steuerung auf einem kleinen Bildschirm ist.