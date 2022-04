WhatsApp will weitergeleitete Nachrichten in Gruppenchats begrenzen

WhatsApp scheint bald ein Limit für weitergeleitete Nachrichten in Gruppenchats einzuführen. Aktuell testet das Unternehmen die Begrenzung in einer Beta-Version für iOS. Mit dieser Maßnahme möchte WhatsApp die schnelle Verbreitung von Falschinformationen und Spam einschränken.

Wie WABetaInfo berichtet, gibt es in der Beta-Version 22.7.0.76 für iOS eine Begrenzung für die Weiterleitung an Gruppenchats. Eine bereits weitergeleitete Nachricht kann dort nur ein einziges Mal an eine andere Gruppe weitergeleitet werden. Beim Versuch, die Nachricht mehrfach weiterzuleiten, erscheint die Fehlermeldung: "Weitergeleitete Nachrichten können nur an einen Gruppenchat gesendet werden".

fullscreen Wurde eine Nachricht bereits einmal weitergeleitet, kann sie nicht erneut an einen weiteren Gruppenchat weitergeleitet werden. Bild: © WABetaInfo 2022

Maßnahme gegen Fehlinformation und Spam

Die Begrenzung bei der Weiterleitung von Nachrichten ist ein einfaches Mittel, um die schnelle Ausbreitung von Spam und Fehlinformationen zu verhindern. Grundsätzlich sind Weiterleitungen in Gruppenchats kein Problem. Vielfach werden Informationen allerdings direkt mehrfach weitergeleitet, ohne diese zunächst auf Korrektheit zu prüfen. Auf diese Weise können sich Falschinformationen wie ein Lauffeuer verbreiten.

Die Limitierung wird zunächst nur für Nachrichten gelten, die bereits einmal weitergeleitet wurden. Nachrichten, die Nutzer selbst verfassen, sollen weiterhin an mehrere Gruppen weitergeleitet werden können. Ob später ein allgemeines Limit für Nachrichtenweiterleitungen eingeführt wird, ist nicht bekannt.

Wann werden Weiterleitungen für alle Nutzer begrenzt?

Vor einem Monat wurde die Weiterleitungslimitierung bereits in WhatsApp für Android getestet. Demzufolge könnte die Begrenzung demnächst alle regulären WhatsApp-Nutzer betreffen. WABetaInfo geht davon aus, dass die Limitierung für Nachrichtenweiterleitungen an Gruppenchats schon in den nächsten Wochen auch in der Standardversion von WhatsApp aktiviert wird.