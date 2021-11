Xbox All Access: Per All-Inclusive-Abo zur neuen Xbox-Konsole

Mit dem Xbox All Access All-Inclusive-Paket bekommst Du alles, was Du für Next-Gen-Gaming brauchst. Microsoft bietet Dir die großartige Möglichkeit, günstig an eine Xbox-Konsole zu kommen und zusätzlich noch über 100 Spiele zu erhalten.

Dank des brandneuen Abo-Modells Xbox All Access schlägst Du zwei Fliegen mit einer Klappe: Du erhältst die Xbox Series X oder Xbox Series S und dazu den Xbox Game Pass Ultimate, mit dem Dir eine Bibliothek von über 100 Games zur freien Verfügung steht.

Xbox Series X|S im All-Inclusive-Paket

Für das Gesamtpaket zahlst Du 24,99 Euro beziehungsweise 32,99 Euro pro Monat – je nachdem, ob Du Dich für die kompakte Xbox Series S oder die leistungsstärkere Xbox Series X entscheidest. Die Laufzeit beträgt 24 Monate, eine Anzahlung musst Du nicht tätigen und es fallen keine zusätzlichen Finanzierungsgebühren in Form von Zinsen an.

Neue Spiele direkt zum Release

Da Du mit Xbox All Access zusätzlich zur Konsole auch noch den Xbox Game Pass Ultimate bekommst, kannst Du viele neue Spiele direkt zum Veröffentlichungsdatum zocken. Die knapp 70 Euro für das brandneue Spiel "Forza Horizon 5" kannst Du Dir ganz einfach sparen, da es im Xbox Game Pass Ultimate enthalten ist.

Mit dem Xbox Game Pass Ultimate hast Du zudem Zugriff auf alle Titel, die in EA Play oder Xbox Live Gold erhalten sind. Darüber hinaus kannst Du die Titel aus dem Xbox Game Pass Ultimate auch auf Deinem PC oder sogar mobil über Dein Android-Smartphone spielen – xCloud macht's möglich.

Xbox All Access: So geht's

Du willst Dir eine Current-Gen-Konsole von Xbox im All-Inclusive-Paket sichern? Dann musst Du nichts weiter tun, als die entsprechende Website aufzurufen und Dich im ersten Schritt für die Xbox Series X oder Xbox Series S zu entscheiden. Für die Xbox Series S fallen über einen Zeitraum von zwei Jahren pro Monat 24,99 Euro an. Favorisierst Du die Xbox Series X, sind es monatlich 32,99 Euro.

Ab dem 16. November kannst Du in jeden SATURN-Markt in Deiner Nähe gehen und Dir Xbox All Access vor Ort sichern. Sprich ganz einfach eine/n SATURN-Mitarbeiter/in an. Danach musst Du Dich nur noch für eine der beiden Xbox-Konsolen, Xbox Series S oder Xbox Series X, entscheiden und die Teilnahmebedingungen erfüllen*.

*Mit Xbox All Access wird ein unentgeltlicher Kreditvertrag abgeschlossen, bei dem Deine Bonität durch das Kreditinstitut geprüft wird.

Auf diese Games kannst Du Dich im November im Game Pass freuen (Auswahl)

"It Takes Two"

Hier ist Teamplay gefragt! Wie schon in "A Way Out " hat Hazelight ein Koop-Game veröffentlicht, das auf direkte Zusammenarbeit ausgelegt ist. Du und Dein Spielpartner übernehmen die Rollen von Cody und May, ein zu Puppen verwandelte Ehepaar. Gemeinsam müsst ihr ein spannendes Abenteuer absolvieren und wieder zueinander finden. Nur wer sich auf den jeweils anderen verlässt und mit ihm statt gegen ihn arbeitet, kommt erfolgreich ans Ziel. Zahlreiche optionale Minispiele steigern den Spielspaß noch mal und sorgen für viel Abwechslung in "It Takes Two".

Release: ab 4.11.

"Forza Horizon 5"

Mach Dich bereit: Im November kannst Du Mexiko auf vier Rädern unsicher machen. Brettere mit einem von Hunderten Automodellen durch die atemberaubende Landschaft und stelle Dich neuen Events und Herausforderungen. Online stehen außerdem viele Rennen gegen andere Mitstreiter zur Wahl, denen Du spontan beitreten kannst.

Release: ab 9.11.

"GTA: San Andreas – The Definitive Edition"

Es ist sicherlich keine Überraschung für Dich, dass im November "Grand Theft Auto: The Trilogy" als überarbeitete Definitive Edition erscheint. Wenn Du allerdings gar nicht so scharf auf alle drei Teile bist, sondern nur Bock auf "GTA: San Andreas" hast: Bingo! Den beliebten Teil aus dem Jahr 2004 gibt's jetzt im aufpolierten Look direkt im Xbox Game Pass Ultimate.