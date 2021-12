Xiaomi-12-Reihe erscheint offiziell am 28. Dezember

Leaks hatten es schon vorhergesagt, nun ist es offiziell: Die neuen Xiaomi-12-Modelle erscheinen am 28. Dezember in China. Auf einem Teaser-Poster sind außerdem das Xiaomi 12 Pro und das kleine Xiaomi 12 erstmals abgebildet.

Gestern war es endlich so weit: Xiaomi lud mit einem Teaser-Poster auf Weibo zum Launch-Event der Xiaomi-12-Reihe am 28. Dezember ein. Das Poster verrät, dass zwischen den beiden Modellen ein beachtlicher Größenunterschied besteht. Im Post auf Weibo erklärt Xiaomi, dass die Leistung der beiden Smartphones aber nicht an ihre Größe gekoppelt sei. Wir können also davon ausgehen, dass das Xiaomi 12 und das Xiaomi 12 Pro eine nahezu identische Hardware-Ausstattung haben werden. Wie diese Ausstattung aussehen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

fullscreen So sollen das Xiaomi 12 Pro (links) und das Xiaomi 12 aussehen. Bild: © Xiaomi 2021

Xiaomi-12-Serie bekommt Snapdragon 8 Gen 1

Eine Komponente der Xiaomi-12-Modelle steht allerdings schon fest: der Snapdragon 8 Gen 1. Hierbei handelt es sich um Qualcomms aktuellsten Prozessor, der im 4-nm-Verfahren gefertigt wird. Im Vergleich zu den Vorgängern soll der Snapdragon 8 Gen 1 eine bis zu 25 Prozent höhere CPU-Performance bieten, gleichzeitig aber bis zu 30 Prozent weniger Energie benötigen.

Weitere Informationen zur Hardware-Ausstattung der Xiaomi-12-Geräte sind aktuell nicht bekannt. Dem Leaker OnLeaks und Zoutons zufolge soll beim Xiaomi 12 ein 6,2 Zoll großes AMOLED-Display verbaut sein. Neben einer Hauptkamera mit 50-Megapixel-Auflösung soll es eine Ultraweitwinkellinse und einen Tiefensensor geben. Angeblich soll sich das Handy mit einem 100-Watt-Netzteil sehr schnell aufladen lassen.

Xiaomi stellt wohl gleichzeitig auch MIUI 13 vor

Die Xiaomi-12-Modelle sind anscheinend aber nicht das Einzige, was am 28. Dezember vorgestellt wird. Auf Weibo machte auch der offizielle MIUI-Account Andeutungen, dass am gleichen Tag die neue Version von Xiaomis angepasster Android-Oberfläche gezeigt werden könnte.

Während die letzten Updates von MIUI einige neue Features und ein neues Design brachten, sollen bei MIUI 13 vor allem Stabilität und Geschwindigkeit im Fokus stehen.