Xiaomi 12S Ultra mit riesiger 1-Zoll-Kamera von Leica ist offiziell

Xiaomi hat am Montag gleich drei neue Smartphones vorgestellt. Highlight ist das Xiaomi 12S Ultra – das neue Flaggschiffmodell besitzt eine für Smartphones riesige 1-Zoll-Kamera mit Leica-Branding.

Die Xiaomi-12S-Familie umfasst drei neue Modelle: das Xiaomi 12S, das Xiaomi 12S Pro sowie das Topmodell Xiaomi 12S Ultra. Während es sich bei den beiden Erstgenannten um leicht überarbeitete Versionen des Xiaomi 12 und Xiaomi 12 Pro aus dem letzten Jahr handelt, hat das Flaggschiff ein echtes Highlight-Feature an Bord – und auch sonst so einiges auf dem Kasten. Das Xiaomi 12 S Ultra bringt nicht nur einen 1 Zoll großen Kamerasensor mit, es hat auch ein riesiges 120-Hertz-Display und Qualcomms aktuell schnellsten SoC an Bord.

Xiaomi 12S Ultra: Das kann die 1-Zoll-Kamera

Das gigantische Kameramodul des Xiaomi 12S Ultra nimmt ein Drittel der gesamten Rückseite ein. Im Inneren stecken drei Kameras: eine 48-Megapixel-Ultraweitwinkellinse, eine 48-Megapixel-Telelinse mit 5-fach optischem Zoom sowie die 50-Megapixel-Hauptkamera mit dem 1 Zoll großen Sensor von Sony. Der große Sensor erlaubt es dem Smartphone, mehr Licht einzufangen und so mehr Bilddetails darzustellen. Die Linsen stammen von Leica, ebenso wie eine spezielle Beschichtung des gesamten Kameramoduls, die Blendeffekte reduzieren soll.

Technische Daten, Preise, Verfügbarkeit

Auf der Vorderseite bietet das Xiaomi 12S Ultra eine 32-Megapixel-Selfie-Cam. Das AMOLED-Display misst stolze 6,73 Zoll in der Diagonalen, löst mit 3.200 x 1.440 Pixeln auf und bietet eine Bildwiederholrate von 120 Hertz. Zudem kann es Inhalte in den Formaten Dolby Vision, HDR10+, HDR10 und HLG darstellen. Im Inneren steckt ein Snapdragon 8 Plus Gen 1 SoC, der von wahlweise 8 oder 12 GB Arbeitsspeicher unterstützt wird. Je nach Variante stehen 256 oder 512 GB interner Speicher zur Verfügung. Das Gerät ist IP68-zertifiziert und bietet einen 4.860 mAh fassenden Akku, der mit bis zu 67 Watt schnell geladen werden kann.

Das Xiaomi 12S Ultra ist in China ab sofort vorbestellbar, der offizielle Release erfolgt am 6. Juli. Die Preise starten bei 5.999 Yuan, umgerechnet rund 860 Euro. Das Xiaomi 12S gibt es hingegen schon für 3.999 Yuan, etwa 570 Euro. Zum internationalen Launch hat sich Xiaomi bis jetzt noch nicht geäußert.