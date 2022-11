Xiaomi-13-Serie soll am 1. Dezember enthüllt werden

Der Launch-Termin für die Xiaomi-13-Serie steht offenbar fest: Die Smartphones sollen zusammen mit einer neuen Smartwatch und kabellosen In-Ear-Kopfhörern am 1. Dezember enthüllt werden. Die Smartphone-Reihe fällt in diesem Jahr schlanker aus.

Letztes Jahr hat Xiaomi das Xiaomi 12, das Xiaomi 12X und das Xiaomi 12 Pro vorgestellt. So wie es aussieht, wird es 2022 jedoch keinen Nachfolger für das 12X geben. Laut Gizmochina wird der chinesische Hersteller am 1. Dezember das Xiaomi 13 und das Xiaomi 13 Pro enthüllen. Das Design wird bei beiden Smartphone-Modellen gleich sein, die Pro-Version soll lediglich größer ausfallen.

Xiaomi 13: Design und erwartete Specs

Empfehlung des Autors: Tech Xiaomi 13 könnte radikal neues Design im iPhone-Look bekommen

Der Hersteller selbst verriet bereits, dass die Xiaomi-13-Serie superschlanke Displayränder bekommen wird. An der Unterseite soll der Rand gerade einmal 1,61 mm messen. Renderbilder zeigen das kommende Smartphone zudem in einer großen Auswahl von Farben – jeweils mit einem farblich abgehobenen Kameramodul auf der Rückseite. Einige Versionen lassen vermuten, dass das Xiaomi 13 auch in einer Variante mit Ledertextur auf der Rückseite erscheint.

fullscreen Womöglich bietet Xiaomi das Xiaomi 13 optional mit einer Lederrückseite an. Bild: © Weibo (via Gizmochina) 2022

Im Inneren von Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro soll ein Snapdragon 8 Gen 2 arbeiten, der laut Geekbench-Tests von 12 GB RAM unterstützt wird. Das Display des Xiaomi 13 sol 6,2 Zoll messen, eine 2K-Auflösung und eine 120-Hz-Bildwiederholungsrate bieten. Die Hauptkamera kommt wohl von Sony und löst mit 50 Megapixeln auf, zudem soll 120-Watt-Schnellladen unterstützt werden. Das Xiaomi 13 wird vermutlich direkt mit Android 13 an Bord erscheinen – mit der kommenden Version von Xiaomis Benutzeroberfläche MIUI.

Enthüllung von MIUI 14, Xiaomi Watch S2 und Xiaomi Buds 4

MIUI 14 könnte nämlich gemeinsam mit der Xiaomi-13-Serie am 1. Dezember Premiere feiern. Ebenso sollen die Xiaomi Watch S2 sowie die Kopfhörer Xiaomi Buds 4 an diesem Tag enthüllt werden. In China gibt es bereits die Xiaomi Buds 4 Pro, die umgerechnet rund 150 Euro kosten. Die Buds 4 könnten als günstigere Alternative zur Premiumversion erscheinen. Weitere Informationen zu den Kopfhörern oder der Smartwatch gibt es bislang nicht.