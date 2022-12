Xiaomi 13 und 13 Pro vorgestellt: Das kann der Galaxy-S23-Rivale

Xiaomi hat am Sonntag seine neue Flaggschiffserie vorgestellt: Das Xiaomi 13 und das Xiaomi 13 Pro zählen zu den ersten Smartphones mit dem neuen Snapdragon 8 Gen 2 an Bord. Weiteres Highlight ist die in Zusammenarbeit mit Leica entwickelte Kamera.

Xiaomi zählt in der Regel zu den ersten Herstellern, die Qualcomms neue Snapdragon-Prozessoren in ihren Smartphones einsetzen – das ist auch dieses Jahr wieder so. Sowohl das Xiaomi 13 als auch das Xiaomi 13 Pro werden laut Pressemitteilung vom Snapdragon 8 Gen 2 angetrieben und versprechen daher Top-Performance beim Mobile Gaming und anderen Aufgaben. Beide Smartphones der Xiaomi-13-Serie haben außerdem eine mit Leica entwickelte Kamera an Bord, bieten 50-Watt-Wireless-Charging, sind nach IP68 zertifiziert und unterstützen den Wi-Fi-6E-Standard.

Xiaomi 13 Pro: Das kann das Topmodell

Das Display des Xiaomi 13 Pro ist im Vergleich zum Vorgängermodell fast unverändert geblieben: Wie beim 12 Pro misst es 6,73 Zoll, löst mit 1.440 x 3.200 Pixeln auf, bietet eine 120-Hertz-Bildwiederholungsfrequenz, unterstützt HDR10+, Dolby Vision und HLG (Hybrid Log Gamma). Zudem passt es die Farbtemperatur automatisch an die Umgebung an.

Auf der Rückseite findet sich erneut eine 50-Megapixel-Triple-Kamera, allerdings mit deutlichem Upgrade. Der 1-Zoll-Sensor von Sony hat eine Leica-Linse mit f/1.9-Blende und Hyper-OIS-Bildstabilisierung an die Seite gestellt bekommen. Die 50-Megapixel-Telelinse bietet jetzt einen Dreifach-Zoom und kann bereits ab 10 Zentimeter Entfernung fokussieren. Für richtige Makrofotos ist weiterhin eine 50-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera an Bord.

Die Unterschiede zwischen Pro- und Basismodell

Das etwas günstigere Xiaomi 13 besitzt ein etwas kleineres 6,39-Zoll-Display ohne Curved-Design wie beim Pro-Modell. Die Auflösung beträgt 1.080 x 2.400 Pixel, die Bildwiederholrate liegt ebenfalls bei 120 Hertz. Bei der 50-Megapixel-Rückkamera kommt ein anderer Sensor für die Hauptlinse zum Einsatz, der 1/1.49 Zoll misst. Daneben gibt es eine 12-Megapixel-Ultraweitwinkellinse und eine 10-Megapixel-Telelinse mit dreifachem Zoom.

Auch die Akkukapazitäten fallen unterschiedlich aus: Das Xiaomi 13 Pro besitzt einen 4.820-mAh-Akku und kann mit 120 Watt schnell geladen werden. Das Xiaomi 13 hat einen 4.500-mAh-Akku und unterstützt Schnellladen mit 67 Watt.

Farben, Preise und Verfügbarkeit

Das Xiaomi 13 Pro erscheint in vier Farben: Weiß, Schwarz, Grün und Hellblau – wobei letztere ein lederartiges Finish besitzt. Das Xiaomi 13, das mit seinem flachen Design an aktuelle iPhone-Modelle erinnert, wird in den Standardfarben Schwarz, Weiß, Grau, Hellgrün und Hellblau erscheinen. Darüber hinaus soll es ein paar besonders auffällige und knallige Versionen in Rot, Gelb, Grün und Blau geben.

In China werden das Xiaomi 13 und das 13 Pro ab dem 14. Dezember verkauft. Die Preise starten bei 3.999 Yuan, also umgerechnet etwa 550 Euro für das Xiaomi 13 mit 8 GB RAM und 128 GB internem Speicher. Das Xiaomi 13 Pro startet preislich bei 4.999 Yuan (rund 680 Euro) in derselben Speicherkonfiguration. Mit 12/512 GB kostet das Topmodell 6.299 Yuan beziehungsweise rund 860 Euro. Der internationale Release-Termin und Preise für andere Märkte dürften in Kürze angekündigt werden. Die Xiaomi-13-Serie wird vermutlich im ersten Quartal 2023 in weiteren Ländern erhältlich sich und dann zum Beispiel mit dem Galaxy S23 konkurrieren.