YouTuber baut "portable" 27.000.000-mAh-Powerbank

Der YouTuber Handy Geng hat bei seinem aktuellen Do-It-Yourself-Projekt die Kapazitäten von Powerbanks auf ein neues Niveau gehoben. Der Bastler schraubte eine Powerbank zusammen, die eine Kapazität von sagenhaften 27 Millionen Milliamperestunden bietet. Und in gewisser Art und Weise ist sie sogar noch portabel.

Powerbank auf Basis einer Elektrofahrzeugbatterie

Geng nutzt eine Batterie aus einem elektrischen Fahrzeug als Basis für seine Powerbank. Diese verpackt er in einem Video in einem selbstgebauten Gehäuse als Holz und Blech. Die Anschlüsse der Fahrzeugbatterie hat der Bastler neu verkabelt und auf insgesamt 60 Steckdosenplätze verteilt. Das finale Gerät sieht am Ende tatsächlich wie eine Powerbank aus, nur dass diese ungefähr so groß wie ein Esstisch ist.

Geng hat auch dafür gesorgt, dass seine Powerbank relativ leicht transportiert werden kann. Unter dem Gehäuse hat er Rollen befestigt. So kann er seine Mega-Powerbank auch zum Fischen mitnehmen, wie er es in seinem Video demonstriert.

Powerbank kann 5.000 Smartphones aufladen

Laut Geng soll die Kapazität der Powerbank bei ungefähr 27.000.000 mAh liegen. Eigentlich müsste man bei so einer Dimension eher von 27.000 Ah sprechen, aber Geng bevorzugt die kleinere Maßeinheit, da sich die Kapazität so besser mit typischen Powerbanks vergleichen lässt.

Die Mega-Powerbank lässt sich für so ziemlich jedes elektrische Haushaltsgerät einsetzen, wie Geng demonstriert. Seine Powerbank kann mehr als 5.000 Smartphones mit Akkukapazitäten von circa 3.000 mAh aufladen. Alternativ kann sie auch kleine Elektroroller aufladen. Beim Angeln nutzt Geng die Powerbank, um einen Fernseher, eine Waschmaschine und einen elektrischen Kochtopf zu betreiben. Also eine perfekte Powerbank fürs Camping, wenn sie nur nicht so sperrig wäre.

Handlichere Powerbanks Jetzt kaufen bei

Originelle Spaß-Erfindungen

Handy Geng ist ein DIY-YouTuber, der für seine absurden Projekte bekannt ist. Auf seinem Channel waren schon Erfindungen wie ein Rollstuhlrasenmäher oder einen Tresorkühlschrank zu sehen. Beim Bau seiner Geräte steht grundsätzlich Spaß und die Unterhaltung der Zuschauer im Mittelpunkt, eine wirkliche Daseinsberechtigung gibt es für seine Erfindungen häufig nicht. So auch bei seiner überdimensionalen 27-Millionen-mAh-Powerbank.