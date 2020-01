Absage für "Left 4 Dead 3": Derzeit kein neuer Teil in Entwicklung

So ganz haben wir Horror-Fans die Hoffnung immer noch nicht aufgegeben, dass Valve irgendwann "Left 4 Dead 3" rausbringt. Offiziell angekündigt wurde das Zombie-Geballer zwar nie, aber in der Vergangenheit gab es immer wieder vage Hinweise und Andeutungen. Denen hat der Hersteller nun endgültig den Garaus gemacht.

"Wir arbeiten momentan an absolut nichts, was mit 'L4D' zu tun hat und haben das auch seit Jahren nicht getan", stellte Valve gegenüber IGN klar. Damit reagiert der Spieleentwickler auf neue Gerüchte, denen zufolge sich ein "Left 4 Dead 3" gerade sehr wohl in Entwicklung befindet.

Diese Gerüchte hatte unter anderem der YouTube-Kanal Valve News Network verbreitet. Außerdem erwähnte ein Mitarbeiter des taiwanesischen Technikkonzerns HTC "L4D3" im Rahmen eines TED-Talks. In dem Talk ging es um die Möglichkeiten der Virtuellen Realität, viele Fans dachten daher, dass Valve an einem VR-Ableger der Horror-Shooter-Reihe werkelt.

Absolut nichts in Entwicklung

Das hat Valve nun klargestellt: "Ähnliche Gerüchte sehen wir seit einigen Monaten. Vor ein paar Jahren haben wir kurzfristig die Möglichkeit eines 'L4D' für Next-Gen-Konsolen untersucht." Und weiter: "Offensichtlich haben manche Leute Spaß daran, falsche Informationen zu verbreiten, um die Community und andere Magazine zu täuschen. Leider arbeiten wir momentan nicht an einem neuen 'L4D'-Spiel."

"B4B" statt "L4D"?

Turtle Rock, die Macher der beiden "Left 4 Dead"-Spiele, schrauben derweil an "Back 4 Blood". Das wird eine Art spiritueller Nachfolger zu "Left 4 Dead" – also wieder ein kooperativer Zombie-Shooter, der auf Teamwork setzt. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird Warner Brothers Interactive der Publisher sein, ein Release-Termin steht aber noch nicht fest.

Der zweite und letzte "Left 4 Dead"-Teil erschien 2009 für PC, PS3 und Xbox 360.