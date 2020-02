Activision Blizzard entfernt seine Spiele aus GeForce Now

Publisher Activision Blizzard hat überraschend all seine Spiele aus dem Cloud-Gaming-Dienst GeForce Now zurückgezogen. Darunter sind große Titel wie "World of Warcraft", "Call of Duty: Modern Warfare" und "Overwatch". Grund dafür könnte eine engere Zusammenarbeit des Publishers mit Google sein.

In der letzte Woche sorgte der Start von GeForce Now mit echten Kampfpreisen noch für ordentlich Wirbel in der Streaming-Branche. Nun muss Nvidia einen kleinen Rückschlag hinnehmen: Activision Blizzard hat sein komplettes Portfolio zurückgezogen, berichtet PC Gamer. Im GeForce-Forum heißt es wörtlich: "Mit einer Anfrage sind wir aufgefordert worden, alle Activision Blizzard Spiele von unserem Dienst zu entfernen. Wir hoffen jedoch weiterhin, dass wir mit Activision Blizzard zusammenarbeiten werden und die Spiele bald wieder verfügbar machen können".

Hat Activision Blizzard einen Deal mit Google?

Gründe für den Rückzug der Spiele aus GeForce Now nannte bisher weder Activision Blizzard noch Nvidia. Es könnte aber mit einer strategischen Partnerschaft zwischen dem Publisher und Google zu tun haben. Erst kürzlich wechselte die "Overwatch"-League von Twitch zu YouTube und auch die neue "Call of Duty"-League wird exklusiv auf Youtube zu sehen sein. Google und Activision Blizzard hoffen durch die Zusammenarbeit auf eine bessere Reichweite.

Bahnt sich da vielleicht sogar ein Google-Stadia-Exklusivdeal an? Bis zu einer offiziellen Stellungnahme können wir nur Mutmaßungen anstellen.

Auf diese Spiele musst Du jetzt bei GeForce Now verzichten

Da der Spielekatalog von Activision Blizzard recht groß ist und einige hochkarätige Spiele umfasst, ist der Wegfall auf GeForce Now für Nutzer bitter. Hier eine kleine Auflistung mit Titeln auf die Du vorerst verzichten musst: