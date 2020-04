Ärger um Soundtrack-Mix: "Doom Eternal"-Komponist ist echt sauer

Komponist Mick Gordon hat sowohl "Doom" als auch das kürzlich erschienene "Doom Eternal" mit seinen knüppelharten Soundtracks veredelt. Einem Fan sind nun merkwürdige Qualitätsunterschiede im Soundmixing aufgefallen. Und nicht nur ihm: Mick Gordon ist so sauer, dass er eine weitere Zusammenarbeit mit Hersteller id Software in Frage stellt!

Die Collector's Edition von "Doom Eternal" enthält auch den offiziellen Soundtrack. Ein Fan hat sich die Tracks genau angehört, und ihm ist etwas aufgefallen: Die Wellenlängen der neuen Songs sind deutlich verkürzt im Gegensatz zum Soundtrack des Vorgängers. Das bedeutet, dass die Musikstücke weniger dynamisch sind – vereinfacht formuliert klingen die Tracks mit Instrumenten "zugeklatscht".

Mick Gordon hatte nichts mit dem Mix zu tun

Auf Twitter darauf angesprochen, gab Komponist Mick Gordon Überraschendes preis: Er habe die fraglichen Tracks gar nicht selbst abgemischt.

Dazu passt ein Kommentar, den Gordon im Februar bei YouTube postete. Demnach habe jemand aus dem Marketing die "dummen" Taktwechsel im Track "The Only Thing They Fear Is You" veranlasst, der keinerlei Ahnung von Musik habe. Das sind eindeutige Worte gegenüber dem eigenen Brötchengeber – Gordon scheint ernsthaft sauer zu sein, dass seine Musik so geschunden wurde.

"Bezweifele, dass wir nochmal zusammenarbeiten"

Bei Resetera ist der gesamte Thread mit allen Antworten von Mick Gordon archiviert. Vor allem der Screenshot einer inoffizell geführten Unterhaltung hat es in sich: Auf die Frage, ob er einen weiteren "Doom"-Soundtrack für Hersteller id Software schreiben würde, antwortet Mick Gordon: "Ich bezweifele, dass wir nochmal zusammenarbeiten". Autsch.

Vielleicht löst sich der Frust bis zum sicher kommenden dritten "Doom" ja in Wohlgefallen auf. Wenn nicht, wird das id Software und Bethesda sicher eine Lektion sein: Versaue einem Musiker nicht den Mix!