Als Skin in Season 5: Kratos aus "God of War" mischt "Fortnite" auf

Die neue "Fortnite"-Season 5 mit dem Titel "Nullpunkt" vereint die besten Jäger verschiedenster Welten. Der Mandalorianer aus "Star Wars" ist nur der erste prominente Gast, nun ist klar: Kratos, der brummige Spartaner aus der "God of War"-Reihe, wird als Skin im Battle Royale auftauchen.

Agent Jones ruft in der Eröffnungssequenz von Season 5 Jäger aus allen Realitäten in die "Fortnite"-Welt, Spieler können diese selbstverständlich als Skins freischalten. Nach dem Mandalorianer aus dem "Star Wars"-Universum folgt eine weitere Legende: Teaser und geleakte Bilder verraten, dass "God of War"-Recke Kratos als exklusiver Skin für "Fortnite"-Spieler auf der PlayStation im Anmarsch ist. Der Axt und Klingen schwingende Krieger wird vermutlich auch mit Sturmgewehr und Revolver im Battle Royale auflaufen – ein ungewohnter Anblick.

"Der nächste Typ hat mehrere Götter vernichtet!"

Ein Leak erlaubte zunächst den ersten Blick auf den Kratos-Skin: ein comicartiger Look mit Bart im "Fortnite"-Stil, passend zum gefeierten "God of War" aus dem Jahr 2018 (Bild oben). Kurz darauf veröffentlichte der PlayStation-Kanal bei Twitter einen Teaser mit einer Audionachricht von Agent Jones: "Der nächste Typ, der kommt, hat buchstäblich mehrere Götter vernichtet! Mit seinen baren Händen! In unkontrollierter Wut!" Zwar gibt es darüber hinaus keine offizielle Bestätigung, dass Kratos wirklich dabei ist, aber das ist jetzt auch nicht mehr nötig. Wann genau das "God of War"-Crossover erscheint, ist allerdings noch unbekannt.

Sony-exklusiv: Kratos ist nur auf PS4 und PS5 erhältlich

"God of War" gibt es bekanntlich nur für die PlayStation, Xbox-, Nintendo-, Android- und PC-Spieler sollten sich keine großen Hoffnungen machen, Kratos freischalten zu können. Durch das Cross-Progression-System von "Fortnite" müsste es allerdings möglich sein, ihn nach dem Freischalten auf PS4 oder PS5 auch auf anderen Plattformen zu spielen. Andere PlayStation-exklusive Skins sind überall einsetzbar, wenn sie auf der Sony-Konsole freigespielt wurden.