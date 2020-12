"Among Us" gibt's jetzt auch für Nintendo Switch

Blitz-Release! "Among Us" ist gestern für die Nintendo Switch erschienen. Das Survival-Abenteuer wurde nur wenige Stunden vor der Veröffentlichung bei Nintendos Indie World Showcase angekündigt.

Eine besonders große Überraschung ist die Veröffentlichung von "Among Us" auf der Nintendo Switch eigentlich nicht, denn der Indie-Hit ist mit seinem simplen Grafikstil und recht kurzweiligen, aber süchtig machenden Gameplay ist wie gemacht für Nintendos Handheld-Hybriden. Das Spiel ist ab sofort im Nintendo eShop erhältlich.

Wer "Among Us" online zocken möchte, benötigt ein Nintendo-Switch-Online-Abo. Der Titel kann aber auch mit mehreren Switch-Konsolen im lokalen Multiplayer gespielt werden.

Crossplay? Aber sicher!

Falls Du mit dem Gedanken spielst, Dir "Among Us" für die Switch zu holen, Deine Freunde das Game aber auf dem PC oder auf Smartphones zocken: Keine Sorge, ihr könnt zusammen zocken! Auch die Switch-Version des Spiels unterstützt direkt zum Release Crossplay.

Worum geht es in "Among Us" eigentlich?

"Among Us" ist ein kleines Indie-Game, das bereits 2018 veröffentlicht wurde. Der große Durchbruch gelang aber erst in diesem Jahr und seitdem dominiert das Spiel die Verkaufs- und Streaming-Charts.

In "Among Us" schlüpfen Du und bis zu neun Mitspieler in die Rolle einer Raumschiff-Crew, die bestimmte Aufgaben an Bord erfüllen muss. Manche Spieler in der Crew übernehmen aber auch die zufällig zugelosten Rollen böser Aliens, sogenannte Imposter, die sich äußerlich nicht von den menschlichen Kollegen unterscheiden lassen. Die Imposter versuchen, die anderen Crew-Mitglieder unauffällig zu töten. Die Aufgabe der Menschen ist es, die Aliens zu enttarnen und per Abstimmung vom Schiff zu werfen. Allerdings ist die Kommunikation zwischen den Crew-Mitgliedern nicht zu jeder Zeit erlaubt und es kann passieren, dass statt einem Alien ein Mensch in den Weiten des Weltalls verendet. Ein simples Spielprinzip, das aber richtig Bock macht!