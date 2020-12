"Among Us" kommt 2021 auf Xbox One & Xbox Series X/S

Erst kürzlich erschien "Among Us" überraschend für die Nintendo Switch, bald landet der Indie-Hit auch auf Xbox One und Xbox Series X/S und wird auch im Xbox Game Pass für Konsolen verfügbar sein. Wer das Game-Abo für PC besitzt, kann "Among Us" sogar jetzt schon zocken.

Besser hätte es für Entwickler InnerSloth in diesem Jahr nicht laufen können: Zuerst mausert sich "Among Us" vom Geheimtipp zum meistgestreamten Spiel auf Twitch, kürzlich eroberte das Indie-Game die Nintendo Switch und im nächsten Jahr geht es direkt mit der Xbox One und Xbox Series X/S weiter. Die freudige Neuigkeit verkündeten der "Among Us"-Account auf Twitter und Microsoft auf Xbox Wire.

Genauer Release-Termin für Xbox One & Series X/S noch nicht bekannt

Wer "Among Us" auf dem PC zocken wollte, musste bisher zur Steam-Version greifen oder die kostenlose Android-Version des Spiels über einen Emulator laufen lassen. Ab sofort ist der Indie-Hit aber auch im Microsoft Store verfügbar. Wer den Xbox Game Pass für PC besitzt, findet das Spiel außerdem ab sofort in der Bibliothek des Spiele-Abos.

Wann genau "Among Us" im nächsten Jahr für die Xbox One und Xbox Series X/S erscheint, verrät Microsoft noch nicht. Allzu lang dürfte es aber wohl nicht dauern. Sicher ist aber schon: Nach dem Xbox-Release ist das Game auch sofort im Game Pass für Konsolen enthalten.

Kommt "Among Us" auch noch für PlayStation?

Nach der neuesten Ankündigung wird "Among Us" im nächsten Jahr also für alle gängigen Plattformen verfügbar sein – bis auf PS4 und PS5. Ob das Game auch noch für die Sony-Konsolen erscheint, ist ungewiss. Falls "Among Us" wirklich nicht mehr für PlayStation erscheint, sollten Sony-Fans aber nicht allzu traurig sein: Immerhin können sie den anderen großen Indie-Hit "Fall Guys", der kürzlich in die dritte Season gestartet ist, auf ihren Konsolen zocken.