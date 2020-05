"Animal Crossing": Fans kündigen Updates an, die Nintendo nicht bringt

Hoffentlich sieht Nintendo diesen Trailer! Fans von "Animal Crossing: New Horizons" haben die Wünsche vieler Spieler in ein kurzes Video gepackt, das den offiziellen Ankündigungen des Herstellers zum Verwechseln ähnlich sieht. Im Clip erträumen sie sich eine Reihe von Features, die das Inselleben deutlich erleichtern würden.

Millionen Spieler in aller Welt bauen zurzeit in "Animal Crossing New Horizons" an ihrer eigenen Insel. Besonders eifrige Bastler und Terraformer wünschen sich seit Wochen, dass Nintendo ein paar Features ins Spiel bringt, die das Ganze weniger umständlich machen.

Fans bauen Trailer für ersehnte Updates selbst

Die Wunschliste ist lang. Die Fans wünschen sich zum Beispiel,

nicht mehr jeden Gegenstand an der Werkbank einzeln herstellen zu müssen, sondern vielleicht auch mal zehn Köder zugleich,

zig Mal geführte, immer gleiche Dialoge beschleunigen oder überspringen zu können,

weniger umständlich Wege bauen zu können und

endlich eine Möglichkeit, Aktionen wie das Essen von Früchten mit einem einzigen Knopfdruck auszuführen.

Da Nintendo bisher kein Update mit diesen Quality-of-Life-Funktionen angekündigt hat, haben einige Fans die Sache selbst in die Hand genommen. In einem sechsminütigen Video auf dem YouTube-Kanal Nick Ha sind all die kleinen und größeren Verbesserungen zu sehen, als wären sie bereits ins Spiel integriert – dank reichlich Fantasie und der Macht der Videobearbeitung.

Nintendo Direct im Eigenbau

Der Clou: Die gesamte Machart des Clips ist bis ins Detail den offiziellen Nintendo-Direct-Videos nachempfunden, mit denen der Publisher regelmäßig tatsächliche Updates und neue Spiele ankündigt. Eigentlich müsste Nintendo den Update-Trailer nur kopieren – und daran denken, das "Nintendon't" zu Beginn gegen den korrekten Namen auszutauschen.

Und natürlich müsste Nitendo die gezeigten Features dann auch in "Animal Crossing: New Horizons" einbauen. Unzählige Fans wären so sehr leicht glücklich zu machen.