"Animal Crossing: New Horizons" bekommt großes Sommer-Update

Das nächste große Update für "Animal Crossing: New Horizons" steht an! Die Gratis-Erweiterung bringt zwei neue Features mit, die die Spieler noch tiefer in die Welt ihres Inselparadieses eintauchen lassen – wortwörtlich.

Das kostenlose Update, das am 3. Juli erscheint, ermöglicht es Dir, schwimmen zu gehen und nach Meerestieren zu tauchen. Zudem bringt es einige weitere Neuerungen mit, die Nintendo mit einem Preview-Trailer angekündigt hat.

Einfach schwimmen, einfach schwimmen, einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen ...

Folgende Erweiterungen bringt das Sommer-Update im Detail:

Schwimmen und Tauchen: Mit einem Taucheranzug holst Du Gegenstände und Lebewesen vom Meeresboden hoch, die Du im Museum abgeben, verkaufen oder bei einem neuen NPC namens Johannes gegen Bastelanleitungen für Möbel aus der Nixen-Serie eintauschen kannst.

gegen Bastelanleitungen für Möbel aus der Nixen-Serie eintauschen kannst. Pirat Gulliver: Die verwirrte Möwe Gulliver wird auch weiterhin von Zeit zu Zeit auf Deiner Insel stranden. Nach dem Update ist der schräge Vogel jedoch als Pirat verkleidet, was mit neuen Belohnungen einhergehen dürfte.

©Nintendo 2020 fullscreen Das Tauch-Feature kennen Spieler bereits aus "Animal Crossing: New Leaf". Jetzt taucht es auch in "New Horizons" auf.

Ein Update kommt selten allein

Das Sommer-Update am 3. Juli soll nur der erste Schritt sein: Anfang August will Nintendo Informationen zu einem weiteren Update für "Animal Crossing: New Horizons" bekannt geben, dessen Inhalte ebenfalls sommerlich ausfallen sollen. Was genau die Bewohner der virtuellen Insel dann erwartet, verrät Nintendo noch nicht.