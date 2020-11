"Animal Crossing: New Horizons": Bereit für das Winter-Update?

Wenn die Blätter von den Bäumen fallen und die Tage kälter werden, steht der Winter vor der Tür. So auch in "Animal Crossing: New Horizons". Mit dem kommenden Winter-Update warten neue Anleitungen, Events, Items und Besucher auf Dich und Deine Inselbewohner.

Am 19. November solltest Du dringend Deine Nintendo Switch in die Hand nehmen und "Animal Crossing: New Horizons" starten. An diesem Tag erscheint das kostenlose Winter-Update.

Neue Events in "Animal Crossing: New Horizons"

Im Update enthalten ist unter anderem das Schlemmerfest, das am 26. November stattfindet. An diesem Tag triffst Du all die anderen Inselbewohner sowie den Besucher Gernod auf dem Festplatz. Der Truthahn organisiert das köstliche Fest, um den Herbst gebührend zu verabschieden. Gib ihm einige Deiner Kürbisse, und er zaubert Dir ein leckeres Festmahl. Wenn Du ihn außerdem beim Kochen hilfst, wird er sich bei Dir erkenntlich zeigen.

Es wird weihnachtlich auf Deiner Insel

Ab Dezember zieht dann endgültig der Winter auf Deiner Insel ein. Der Boden ist mit Schnee bedeckt, und Du kannst Dich in Sachen Weihnachtsdekoration komplett austoben. Am Weihnachtstag schneit außerdem Chris, das Rentier mit der schwarzen Nase herein. Wenn Du ihm hilfst, Geschenke an die Bewohner zu verteilen, wirst Du wiederum von ihm dafür beschenkt.

Zwischen dem 1. und 25. Dezember gibt es in Nook's Laden weihnachtliche Items, in der Schneiderei warten Weihnachts-Outfits. Halte darüber hinaus Ausschau nach Bäumen auf Deiner Insel, die weihnachtlich geschmückt sind. Schüttelst Du sie, erhältst Du Gegenstände, mit denen Du Weihnachtsdekorationen basteln kannst.

Neue Frisuren, mehr Lagerraum

Hast Du inzwischen auch zahlreiche Nook-Meilen gesammelt und weißt nicht so recht, wohin damit? Mit dem Winter-Update kannst Du einige von ihnen ausgeben – zum Beispiel für Hippie-Emotionen. Oder aber Du ergänzt Deine Frisurenauswahl. Von Glatze über Afro bis zur schicken Dauerwelle – trag, was Dir gefällt.

Außerdem kannst Du Dein "Animal Crossing: New Horizons"-Lager erweitern. Statt 1.600 Item-Plätze stehen Dir künftig 2.400 zur Verfügung.

Nutze das Winter-Update, es gilt bis Ende Januar. Dann gibt's das nächste. Was dann wohl auf uns warten wird?