"Animal Crossing: New Horizons": Das ist neu im Herbst

Hurra, hurra, der Herbst ist da! Und mit ihm ein neues Update für "Animal Crossing: New Horizons" – zumindest für alle, die ihre Insel auf der Nordhalbkugel platziert haben. Was Dich Neues erwartet? Lies selbst.

Wenn Du gestern oder heute mit Deinem Charakter aus dem Häuschen getreten bist, dürfte Dir eines aufgefallen sein: Das Unkraut sieht anders aus, herbstlicher! Es ist größer und buschiger, bleibt aber nach wie vor Unkraut, das Du gelegentlich beseitigen musst. Sofern Du nicht auf Wildwuchs auf Deiner Insel stehst ...

Das Unkraut ist mit dem Herbst-Update in "Animal Crossing: New Horizons" gewachsen. Zeit, es auszurupfen.

Neue Fische, Insekten und Meerestiere im Herbst

Mit dem Herbst-Update gibt es auch neue Tiere auf Deiner Insel und drumherum. Du kannst Dich unter anderem über Austern, Hechte, Goldforellen, Feuerlibellen und Geigenkäfer freuen. Die komplette Übersicht aller neuen Tiere im September findest Du links in unserem Ratgeber.

Herbst-Update bringt neue Bastelanleitungen

Ebenfalls neu: Durch Schütteln der Bäume erhältst Du Tannenzapfen und Eicheln. Im Zusammenspiel mit den neuen Herbst-Bastelanleitungen kannst Du durch das "Animal Crossing: New Horizons"-Update neue Deko-Elemente und Kleidungsstücke herstellen. Zum Beispiel eine Umhängetasche im Eichellook, ein Mobile und einen kleinen Bonsai.

Die Bastelanleitungen erhältst Du zwischen September und November – so wie es während der Sommermonate Muschelrezepte gab, mit denen Du maritime Items anfertigen konntest. Die Herbst-Anleitungen findest Du als Flaschenpost am Strand und in den Ballons, die in der Luft umherfliegen.

Auf die Pilze, fertig, sammeln!

Zusätzlich wachsen ab Oktober Pilze auf Deiner Insel. Ab Mitte November werden außerdem die Blätter der Bäume ihre Farbe ändern. Dann hast Du die Möglichkeit, Ahornblätter zu sammeln, aus denen Du neue Möbel herstellen kannst.