"Animal Crossing: New Horizons" bekommt ein großes Update, das viele neue Features ins Spiel bringt. Unter anderem dabei: neue Pflanzen, neue Bewohner und kulturelle Erweiterungen für das Museum. Dazu gibt's einen Ausblick auf die Events der kommenden Monate.

Am 23. April wird "Animal Crossing: New Horizons" noch ein bisschen bunter: Nintendo hat in einem neuen Trailer ein großes kostenloses Update für die Inselurlaub-Simulation angekündigt.

Fuchs und Faultier bringen Leben auf die Insel

Die Neuerungen im Überblick:

Faultier Gerd besucht die Insel mit seiner fahrenden Gärtnerei. Du kannst bei ihm Busch-Setzlinge kaufen, die Du dann auf Deiner Insel anpflanzt. Auch Hecken lassen sich anlegen.

Der Fuchs Reiner legt mit seinem Schatzkutter im Norden der Insel an. Bei ihm kannst Du Kunstwerke und Antiquitäten erwerben.

Passend dazu eröffnet im Museum die neue Kunstgalerie, in der Du die Meisterwerke gleich ausstellen darfst.

Events sorgen für Abwechslung

Der Trailer gibt außerdem einen Ausblick auf Events, die in den kommenden Wochen in "Animal Crossing: New Horizons" stattfinden.

Das "Tag der Natur"-Event läuft vom 23. April bis 4. Mai und lässt Dich mit neuen Aktivitäten zusätzliche Nook-Meilen sammeln.

Die "Mai-Feierei" vom 1. bis 7. Mai schaltet eine besondere Insel frei, die Du nur in diesem Zeitraum mit dem speziellen Mai-Feierei-Flugticket besuchen kannst.

Vom 18. bis 31. Mai findet das "Internationaler Museumstag"-Event statt. Du bekommst dann eine Stempelkarte, die Du füllen und dadurch Belohnungen einheimsen kannst.

Fotografen aus Leidenschaft können sich auf das "Hochzeitssaison"-Event freuen, das sich über den ganzen Juni erstreckt. Hier sollst Du einem tierischen Liebespaar zum perfekten Hochzeitsfoto verhelfen.