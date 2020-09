"Animal Crossing: New Horizons": Schauriges Halloween-Update kommt

Das nächste "Animal Crossing: New Horizons"-Update steht in den Startlöchern: In wenigen Tagen wird das beliebte Simulationsspiel um neue Items, Rezepte und Figuren erweitert.

Happy Halloween! Auf Deiner "Animal Crossing: New Horizons"-Insel kannst Du nach Lust und Laune Kürbis-Dekorationen verteilen und Deinem Avatar einen neuen, schaurig-schönen Look verpassen. Möglich macht's das Herbst-Update, das am 30. September zum Download bereitsteht.

Züchte Kürbisse, baue neue Items

Bis zu Halloween, das bekanntermaßen am 31. Oktober gefeiert wird, kannst Du Dein Haus, Deinen Garten und die restliche Insel nach Lust und Laune dekorieren. Damit Du auch auf den "Süßes, sonst gibt's Saures"-Ansturm Deiner Bewohner gewappnet bist, kannst Du in Nooks Laden Bonbons kaufen. Auf Deinem Feld kannst Du Kürbisse pflanzen und mit ihnen die neuen Rezepte nachbauen. Zum Beispiel eine Kürbislampe für Deinen Garten oder eine Vogelscheuche im Halloween-Look.

Verkleide Dich zu Halloween

fullscreen Leichenblass wie ein Vampir zu Halloween? Kein Problem! Bild: © Nintendo 2020 fullscreen Blutrote Augen machen Deinen Halloween-Look perfekt. Bild: © Nintendo 2020 fullscreen Jetzt noch das richtige Outfit wählen und die nächste Faschingsparty kann kommen. Bild: © Nintendo 2020

Natürlich kannst Du auch Deinen "Animal Crossing: New Horizons"-Avatar nach dem Update umgestalten. Es gibt neue Haut-, Haar- und Augenfarben – schließlich willst Du auf der nächsten Halloween-Party auffallen. Beim Schneider bekommst Du außerdem viele neue Kleidungsstücke, die jedes Gothik-Herz höherschlagen lassen dürften.

Pünktlich am 31. Oktober wartet ein neuer Besucher auf Deiner Insel auf Dich: Jakob, der Prinz von Halloween, schaut bei "Animal Crossing: New Horizons" vorbei. Ab 17 Uhr treibt er sein Unwesen und freut sich auf Deine Süßigkeiten, die Du den gesamten Oktober über fleißig gesammelt hast. Als Dankeschön gibt's von Jakob "gruselige In-Game-Belohnungen".

Mit dem "Animal Crossing: New Horizons"-Update kann Dein Avatar zudem neue Emotionen lernen: Du kannst Deine Mitstreiter erschrecken oder Dich vor ihnen fürchten. Deine bisher erlernten Emotionen kannst Du künftig außerdem über Dein NookPhone einsehen und nutzen.